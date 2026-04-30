Unión Española doblegó a Curicó Unido y sumó su segunda victoria al hilo en el Ascenso

Unión Española doblegó 2-0 a Curicó Unido en el inicio de la décima fecha de la Liga de Ascenso y sumó su segunda victoria consecutiva, aumentando la alegría de un renacer en el torneo

Patricio Rubio (52') abrió el marcador de cabeza para el conjunto hispano, mientras que el volante Mitchell Wassenne (56') aumentó la ventaja y decretó la victoria para los locales.

Con este resultado, y a la espera del resto de la fecha, Unión Española sumó 14 puntos y quedó en el octavo lugar, por su parte Curicó Unido se quedó en el onceavo puesto con 10 unidades.

El siguiente partido de los hispanos será de visita ante Deportes Temuco el sábado 9 de mayo a las 15:00 horas, mientras que los "Torteros" recibirán a San Marcos el lunes 11 de mayo a las 20:00 horas.