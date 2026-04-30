Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago10.4°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Unión Española

Unión Española doblegó a Curicó Unido y sumó su segunda victoria al hilo en el Ascenso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El cuadro hispano escaló hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones.

Unión Española doblegó a Curicó Unido y sumó su segunda victoria al hilo en el Ascenso
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Unión Española doblegó 2-0 a Curicó Unido en el inicio de la décima fecha de la Liga de Ascenso y sumó su segunda victoria consecutiva, aumentando la alegría de un renacer en el torneo

Patricio Rubio (52') abrió el marcador de cabeza para el conjunto hispano, mientras que el volante Mitchell Wassenne (56') aumentó la ventaja y decretó la victoria para los locales.

Con este resultado, y a la espera del resto de la fecha, Unión Española sumó 14 puntos y quedó en el octavo lugar, por su parte Curicó Unido se quedó en el onceavo puesto con 10 unidades.

El siguiente partido de los hispanos será de visita ante Deportes Temuco el sábado 9 de mayo a las 15:00 horas, mientras que los "Torteros" recibirán a San Marcos el lunes 11 de mayo a las 20:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada