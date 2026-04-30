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Cancillería coordina apoyo para chilenos detenidos en asalto de Israel a la Flotilla
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Relaciones Exteriores instruyó un seguimiento para "monitorear y resguardar la situación de los connacionales" capturados en aguas internacionales.
El exembajador Nelson Hadad, representante legal de Global Sumud, dijo que los compatriotas serán trasladados a Grecia para ser deportados.
Cancillería confirmó que al menos siete chilenos fueron capturados por Israel, entre ellos la periodista Macarena Chahuán.