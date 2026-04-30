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Tópicos: País | Relaciones Exteriores | Medio Oriente

Cancillería coordina apoyo para chilenos detenidos en asalto de Israel a la Flotilla

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Relaciones Exteriores instruyó un seguimiento para "monitorear y resguardar la situación de los connacionales" capturados en aguas internacionales.

El exembajador Nelson Hadad, representante legal de Global Sumud, dijo que los compatriotas serán trasladados a Grecia para ser deportados.

Cancillería coordina apoyo para chilenos detenidos en asalto de Israel a la Flotilla
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Cancillería confirmó que al menos siete chilenos fueron capturados por Israel, entre ellos la periodista Macarena Chahuán.

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Cancillería informó este jueves que inició gestiones de apoyo consular para el grupo de chilenos que forma parte de la Flotilla Global Sumud con destino a la Franja de Gaza, que fue detenido en aguas internacionales por militares de Israel.

Autoridades de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores se reunieron durante la tarde con representantes de la delegación chilena de Global Sumud, luego de que se confirmara la captura de al menos siete ciudadanos nacionales durante el asalto israelí, entre ellos la periodista Macarena Chahuán.

El exembajador en Medio Oriente Nelson Hadad, representante legal en de Global Sumud en Chile, detalló que las gestiones del Gobierno buscan "recabar antecedentes sobre la detención de los chilenos que están en poder de la marina de Israel".

"El subsecretario (Patricio Torres) nos informó que existe una preocupación constante por ellos y que contarán con todo el apoyo consular que tiene Cancillería en Grecia. En acuerdo con Israel, los chilenos van a ser trasladados a Grecia y ahí esperamos que se produzca la deportación a Chile, (pero) no sabemos en qué condiciones se encuentran", puntualizó.

"Monitorear y resguardar la situación"

A través de un comunicado, Cancillería expresó "preocupación por los recientes acontecimientos vinculados a la Flotilla Global Sumud, en la cual se ha informado la participación de al menos siete ciudadanos chilenos".

"El Ministerio de Relaciones Exteriores está realizando las gestiones pertinentes con todas las partes involucradas y ha instruido el seguimiento consular inmediato para monitorear y resguardar la situación de los connacionales, velando por la protección de sus derechos e integridad", agrega la misiva.

La cartera enfatizó que Chile "reitera su compromiso con el respeto del derecho internacional, la protección de la población civil y la promoción de soluciones pacíficas de las controversias".

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