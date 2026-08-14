La alcaldesa chilena de Montreal lideró la recepción de Alexis Sánchez

La ciudad de Montreal, junto al club que lleva su nombre, dieron la bienvenida a Alexis Sánchez en una actividad comandada por la alcaldesa Soraya Martínez, chilena de nacimiento que también cuenta con la nacionalidad canadiense.

Martínez nació en Santiago el 28 de agosto de 1972, llegando a Canadá en 1980 como exiliada durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. Tras ocupar algunos cargos, en noviembre de 2025 asumió como alcaldesa, siendo la primera extranjera en ser elegida, y la segunda mujer en el cargo.

Tras agradecer a las autoridades presentes, la jefa municipal de inmediato dio "la bienvenida al máximo goleador de la historia de la selección chilena. Es realmente un inmenso placer recibir hoy a Alexis Sánchez en Montreal".

"Él me decía que vino a Montreal hace casi 15 años. Ha dado la vuelta al mundo, bien lo saben. Ha estado en lugares excepcionales, ha jugado con los mejores equipos del mundo. Y lo que le dije a Alexis fue 'guardaste lo mejor para el final'", sumó.

"Como alcaldesa de Montreal, saben que es un honor para mí porque soy una orgullosa chilena y también una gran aficionada al fútbol. Así que, honestamente, después de Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Marsella, Sevilla... ¡Ahora, CF Montreal!", complementó.

Luego, la edil se dirigió directamente a Sanchez: "Has hecho soñar a generaciones de jóvenes chilenos. Jóvenes te han visto jugar y se han dicho: 'Yo también soy capaz, yo también puedo ser grande'. En Montreal donde vas a escribir el próximo capítulo de esta inmensa carrera".

"Sé que al llegar dijiste que lo ibas a dar todo por este club, por sus hinchas, por esta ciudad. Ten algo por seguro: Montreal te lo va a devolver, nuestra comunidad te lo va a devolver, porque en Montreal somos una ciudad deportiva, apoyamos a nuestros equipos, somos fieles y leales", finalizó la alcaldesa.

Foto: Alcaldía de Montreal (Instagram)