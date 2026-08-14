Montreal recibió a Alexis Sánchez en el municipio y ante cientos de chilenos

Tras su llegada a Canadá, este viernes el delantero chileno Alexis Sánchez tuvo una gran bienvenida como nuevo jugador de CF Montreal, realizada nada menos que en el municipio de la ciudad.

El salón dispuesto para la actividad se colmó de aproximadamente 300 fanáticos, en su gran mayoría chilenos. Tanta fue la expectación y la convocatoria que incluso se formó una fila hasta la calle esperando algún espacio para entrar.

El escenario estaba listo con un estrado; las banderas de Canadá, Quebec y Montreal cual actividad oficial de la ciudad, y una elegante mesa. Los fanáticos, en tanto, aguardaron por el tocopillano coreando su nombre y también el clásico "Ceacheí".

La euforia estalló con la aparición de Alexis Sánchez, portando en los hombros una bufanda de su nuevo club. Antes de dar inicio a la presentación, el histórico de La Roja se tomó unos minutos para firmar autógrafos y saludar a los fanáticos.

El jugador fue acompañado por la alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, nacida en Santiago y radicada en Canadá desde niña tras el exilio de su familia en la dictadura militar.

Alexis: "Agradezco la oportunidad de divertirme en el fútbol"

Alexis entregó sus primeras palabras como refuerzo de Montreal: "No soy mucho de hablar. Agradecer la oportunidad de divertirme en el fútbol, que es lo que hago yo; jugar fútbol. Amo este deporte".

"Llevó 18 años viviendo fuera del país, de Chile, y ver a todos ustedes, los chilenos y la alcaldesa también, es algo lindo que lleven el nombre de Chile fuera del país", sumó.

Sánchez estampó su firma en el "Libro de personas notables" de la ciudad de Montreal junto a una dedicatoria, para luego posar ante las cámaras con una gorra del club, para luego vestir por primera vez su camiseta con el dorsal número 10.

Alexis lanzó la casaquilla como regalo al público, dando fin a la breve pero esperada ceremonia. Ahora, el nacional esperará por su presentación este sábado 15 de agosto, en el entretiempo del duelo entre Montreal y DC United, que arrancará a las 19:30 horas de Chile (23:30 GMT).