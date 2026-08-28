Montreal de Alexis buscará dar el golpe ante el Inter Miami de Messi en la MLS

Un choque de reencuentros animará la MLS este sábado 29 de agosto, ya que Inter Miami recibe a CF Montréal de los chilenos Alexis Sánchez y Thomas Gillier en el Nu Stadium, a partir de las 19:30 horas (23:30 GMT), en la vigesimotercera fecha de la Conferencia Este.

La escuadra canadiense marcha en la penúltima plaza de la Conferencia Este con 21 puntos, pero a solo tres de la clasificación a play-offs, por lo que se aferran a los minutos que sume el "Maravilla" para revertir su racha.

Montreal viene de empatar tres veces en los últimos cuatro partidos, siendo el diferencial el triunfo ante Columbus Crew que marcó el debut del tocopillano..

Por su parte, la escuadra de Lionel Messi y compañía marcha en el segundo puesto con 39 unidades, a 10 del líder Nashville y sumidos en una profunda sequía de triunfos que los mantiene sin festejos hace 5 encuentros.

A partir de esta seguidilla, Cristian "Kily" González tomará el mando próximamente para suceder a Guillermo Hoyos, quien seguirá en el cargo hasta la llegada del nuevo cuerpo técnico.

Con el arbitraje de Elijio Arreguin, todos los detalles de este compromiso los podrás seguir a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.