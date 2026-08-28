Vientos tornádicos causaron daños y cortes de luz en Ñuble

Increíble registro del TORNADO que afectó a la Región de Ñuble. En Yungay hay un alto grado de afectación. Hay cuatro comunas con cortes de luz, subestación eléctrica con daños. En desarrollo @Cooperativa pic.twitter.com/e2HzXHyW0p

Vientos con características tornádicas afectaron durante la noche de este sábado a distintos sectores de la comuna de Yungay, en la Región de Ñuble, provocando voladuras de techumbres, caída del tendido eléctrico y daños en una planta industrial.

El fenómeno se produjo en medio de una intensa tormenta eléctrica, acompañada de fuertes ráfagas de viento, lluvias y granizos, que también alcanzó a otros puntos de Ñuble y la Región del Biobío.

Según informó el corresponsal de Cooperativa en la zona, Christopher Espinoza, el tornado pasó por las cercanías de la subestación eléctrica Cholguán, donde se registró una explosión seguida de un amplio corte de energía.

La interrupción del suministro afectó a sectores de Yungay, El Carmen y Pemuco. Solo en la primera comuna se contabilizaban más de 11.000 clientes sin electricidad.

Autoridades evalúan los daños

El director regional subrogante de Senapred, Cristian Matus, confirmó que los equipos de emergencia se desplegaron para determinar el alcance de los daños.

"Durante esta noche, producto del evento meteorológico que se mantiene en desarrollo en la comuna de Yungay, se han registrado vientos con características tornádicas que han provocado voladura de techumbres, caída de tendido eléctrico y otros daños que están siendo evaluados tanto por Bomberos, Carabineros y equipos de emergencia municipal", señaló.

La autoridad precisó que, hasta el momento, se reportan daños en las techumbres de algunas viviendas y en una planta industrial, además de la afectación del suministro eléctrico en las comunas mencionadas.

De manera preliminar, no se han informado personas lesionadas. Sin embargo, existe preocupación por la localidad rural de Campanario, en Yungay, donde el corte de energía y los problemas de comunicación todavía dificultan la evaluación de los daños.

Alerta preventiva continúa vigente

Senapred recordó que Ñuble se mantiene con Alerta Temprana Preventiva regional por evento meteorológico, debido al pronóstico de tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes vientos locales.

La alerta también contempla la posibilidad de formación de trombas marinas en el litoral hasta, al menos, este sábado 29 de agosto.

Personal de emergencia continuará desplegado durante la noche para revisar los sectores afectados y actualizar el catastro de daños.