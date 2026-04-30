¿No vuelve a Chile? Alexis Sánchez asomó en la orbita de un gigante de América

En medio del turbulento cierre de temporada para un Sevilla que lucha los puestos de descenso, la continuidad del delantero chileno Alexis Sánchez fue puesta en duda luego de vincularlo a un club brasileño que sigue sus pasos.

Según reveló Estadio Deportivo, el "Maravilla" termina contrato a final de temporada y su rendimiento, donde suma con tres goles y una asistencia, acompañado de la falta de continuidad forzarían el fin de su ciclo el 30 de junio.

"Ahora, su futuro pasa por finiquitar su larga aventura en Europa y regresar al continente americano, donde ya le tentaron en el mes de enero, sobre todo desde Brasil, con el Inter de Porto Alegre como el principal interesado en reclutarle", aseguraron en el citado medio.

Así mismo, detallaron que: "También apareció con fuerza River Plate (...) En este contexto, volver su país de origen se erige como una opción que gana fuerza, y más después de las declaraciones de Cecilia Pérez en Universidad de Chile".

La nueva mandataria de Azul Azul, apuntó que: "Tal como lo dijimos con Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Eduardo Vargas, cuando ellos quieran van a tener las puertas abiertas. Nos va quedando Alexis Sánchez. Yo espero que sea más temprano que tarde. Alexis Sánchez sabe que, si quiere, esta va a ser su casa".



