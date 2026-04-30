Frente Amplio pidió a Kast ejercer "el liderazgo necesario para ordenar a su gabinete"

Dirigentes del Frente Amplio (FA), encabezados por su presidenta, Constanza Martínez, y la diputada Constanza Schönhaut, realizaron este jueves un volanteo informativo en el centro de Santiago.

"Que no te pasen gato por el liebre" es el título del flyer entregado por los dirigentes a los transeúntes, con el objetivo de denunciar el impacto de la polémica "megarreforma" del Gobierno, que incluye bajadas de impuestos a las empresas, y los recortes ordenados por la Dirección de Presupuestos (Dipres) a los programas sociales.

Durante la actividad, Martínez emplazó directamente al Presidente José Antonio Kast a ejercer "el liderazgo necesario para ordenar a su gabinete", y acusó al Mandatario de faltar a sus compromisos electorales.

"Más que discusión sobre ministros en particular, es el Presidente el que tiene que responder de dónde va a recortar la plata, por qué mintió durante la campaña, porque dijo que no iba a recortar prestaciones sociales y hoy día vemos que las está recortando, y de qué forma va a impulsar una reforma que pretende rebajarles los impuestos a los súper ricos sin que eso tenga impacto en las familias chilenas", señaló la timonel del FA.

Pese a estas críticas, desde el Ejecutivo han negado oficialmente que el plan de austeridad implique la eliminación de programas sociales.

Quiroz se reúne con presidentes de comisiones de Hacienda en medio de polémica con Poduje

En paralelo a las protestas de la oposición, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostiene a esta hora una reunión clave con el senador Javier Macaya (UDI) y el diputado Agustín Romero (Partido Republicano), presidentes de las comisiones de Hacienda de ambas cámaras.

Si bien la cita estaba programada con antelación, el encuentro adquirió un cariz de urgencia tras una nueva polémica del ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien esta mañana, en Radio Infinita, afirmó que sólo acatará "algunas" de las directrices de Hacienda, subrayando que su "único jefe" es el Presidente Kast y que Quiroz "es un ministro más" del gabinete.