Penúltimo en la MLS: El complejo presente del club que fichó a Alexis

Alexis Sánchez fichó en CF Montreal, equipo que vive un complejo presente en la MLS, ya que marcha en el penúltimo lugar de la Conferencia Este, sumando 16 puntos en 18 partidos, aunque el certamen estadounidense no tiene descensos.

El cuadro canadiense ha cosechado cuatro triunfos, cuatro empates y 10 derrotas en 2026, situándose lejos de los puestos de play-offs de la categoría, siete unidades detrás de DC United, que ocupa la última plaza de las dos disponibles para la ronda "wild card".

La llegada a un equipo que marcha en la parte baja no es algo nuevo para el "Niño Maravilla", ya que en la anterior temporada jugó por Sevilla, compartiendo camarín con Gabriel Suazo en un elenco que se salvó de bajar de división por solo un punto, pese a que el elenco andaluz cuenta con un gran palmarés, que incluye siete trofeos de Europa League.

Pese a esto, Sánchez, junto a Thomas Gillier, buscarán revertir la crisis que vive CF Montreal en una liga estadounidense donde militan estrellas como Lionel Messi, su excompañero en Barcelona, Luis Suárez, Robert Lewandowski y Antoine Griezmann.