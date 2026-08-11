¿Qué significa que Alexis llegue como "jugador designado" en Montreal?

Alexis Sánchez fue anunciado como nuevo refuerzo de CF Montreal, equipo de la MLS que lo fichó como "jugador designado", lo cual le permitirá al club remunerar al tocopillano sobre el límite estipulado por la liga.

La medida conocida como "jugador franquicia" o "Ley Beckham" fue creada en 2007 debido al arribo del histórico volante inglés a LA Galaxy, quien percibió 6,5 millones de dólares anuales, una cifra que excedía el margen de 2,1 millones permitido por el torneo.

Para 2026, el tope de salario fue fijado en 6,43 millones de la divisa norteamericana, repartidos entre 20 miembros del plantel por la MLS, con un cargo máximo de 803.125 dólares mensuales para un solo futbolista.

La regla permite la adquisición de hasta tres jugadores que excedan el monto brindado por la liga, que le delega la responsabilidad financiera al club, el cual pagará un mínimo de 401.562 por mes a un refuerzo para el segundo semestre, como es el caso de Sánchez.

Gracias a esta norma, grandes futbolistas han fichado por distintos equipos del campeonato estadounidense, como Lionel Messi, Luis Suárez, Heung-Min Son, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski y Marco Reus.