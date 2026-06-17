"Valió la pena el esfuerzo": La emotiva reflexión de Alexis tras ver a su hija sonriendo en Tocopilla
El delantero chileno compartió registros de sus vacaciones en el norte del país.
El delantero chileno compartió registros de sus vacaciones en el norte del país.
Alexis Sánchez, leyenda de La Roja y delantero de Sevilla, está de vacaciones en Tocopilla y compartió en redes sociales una emotiva reflexión sobre su carrera, tras haber visto sonreir a su pequeña hija en su ciudad natal.
"Agradecido de Dios y de la vida que he tenido", partió Alexis con su reflexión, junto con un video de sus vacaciones en el norte de Chile.
"Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy saliendo de Tocopilla ya más grande, miré hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda y me dije 'valió la pena el esfuerzo', de ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y competir con los mejores del mundo", expresó Alexis.
Finalmente, el delantero de 37 años avisó: "Todavía me quedan muchos capítulos que escribir, esto recién comienza".