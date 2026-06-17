"Valió la pena el esfuerzo": La emotiva reflexión de Alexis tras ver a su hija sonriendo en Tocopilla

Alexis Sánchez, leyenda de La Roja y delantero de Sevilla, está de vacaciones en Tocopilla y compartió en redes sociales una emotiva reflexión sobre su carrera, tras haber visto sonreir a su pequeña hija en su ciudad natal.

"Agradecido de Dios y de la vida que he tenido", partió Alexis con su reflexión, junto con un video de sus vacaciones en el norte de Chile.

"Recuerdo cuando salí a los 15 años de casa y hoy saliendo de Tocopilla ya más grande, miré hacia adelante viendo los ojos de mi hija sonriendo y Tocopilla a mi espalda y me dije 'valió la pena el esfuerzo', de ser un simple niño que tenía el sueño de ser jugador de fútbol y competir con los mejores del mundo", expresó Alexis.

Finalmente, el delantero de 37 años avisó: "Todavía me quedan muchos capítulos que escribir, esto recién comienza".