12:00 -
| Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores de La Serena, Tambillos y Tongoycillo por la activación de quebradas. Las lluvias dejaron 22 milímetros de agua caída en La Serena y 28 en Ovalle, además de anegamientos, caída de árboles, voladuras de techos y señaléticas, y afectaciones en distintos puntos de Los Vilos.
10:21 -
| En La Araucanía, 250 viviendas fueron afectadas por anegamientos durante las últimas horas. En tanto, un derrumbe mantiene interrumpido el tránsito en el sector Tres Pinos, en Valdivia.
10:00 -
| La Ruta 5 Sur se encuentra cortada a 10 kilómetros al norte de Collipulli debido a un deslizamiento de tierra. Personal de la concesionaria y del municipio trabaja para habilitar el tránsito.
09:57 -
| Un bus interprovincial volcó en la Ruta 68, pasado el túnel Lo Prado en dirección a Valparaíso. El accidente dejó varias personas lesionadas.
09:13 -
| Metro de Santiago informó que los trenes operan con velocidad reducida en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 debido a la lluvia. La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes.
08:19 -
| En Antofagasta y Taltal se suspendieron las clases en los establecimientos municipales debido a las precipitaciones registradas durante la madrugada. En la capital regional, cerca de 2.500 clientes permanecen sin suministro eléctrico.
07:50 -
| El servicio de Metro Valparaíso se encuentra suspendido por una falla en la catenaria a la altura de estación Hospital, en Viña del Mar.
07:20 -
| La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantienen 251 damnificados, principalmente en Ñuble y Los Ríos. "Va a seguir precipitando, por lo tanto el llamado es a mantenerse informados por canales oficiales", señaló, junto con advertir una activación más rápida de quebradas.
07:20 -
| La Municipalidad de Temuco suspendió las clases en la mayoría de los establecimientos educacionales bajo su dependencia, debido a los efectos de las precipitaciones.
07:00 -
| En la Región de Los Ríos se declaró Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por el desborde de ríos, y Alerta Amarilla para Río Bueno, Lanco y Panguipulli.
22:54 -
| Decretan alerta amarilla en la Región de La Araucanía ante el avance del sistema frontal
19:29 -
| La Región del Biobío enfrenta un nuevo sistema frontal con la mirada puesta en la capacidad de su infraestructura hídrica y el impacto en la economía local. El embalse Ralco, fundamental para la regulación del río Biobío, está siendo monitoreado minuto a minuto para prevenir desbordes río abajo.
16:05 -
| Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: "Hay una probabilidad que este mismo evento pueda repetirse el sábado para domingo y que continúen las precipitaciones con diferentes intensidades durante toda la próxima semana"
16:04 -
| Alerta en La Araucanía por posible interrupción del suministro eléctrico en Pucón, Villarrica, Curarrehue y Lonquimay debido a ráfagas de viento de hasta 70 km/h
16:04 -
| Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Se prevé que entre el litoral, cordillera de la costa y el valle tengamos vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora
16:03 -
| Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Vamos a tener precipitaciones en cordillera de hasta 50 milímetros con la posibilidad de cinco centímetros de nieve; precordillera, hasta 55 milímetros
16:02 -
| Intensa lluvia y fuertes vientos afectan a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La comuna de San Pablo mantiene Alerta Roja tras el paso del sistema frontal en el sur del país.
14:29 -
| Sistema frontal avanzará este viernes hacia las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama con terrenos saturados por precipitaciones previas.
14:28 -
| Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada: "Se está trabajando gracias a la voluntad de un empresario que prestó esta máquina para poder descongestionar o evacuar el agua hacia el río. Estábamos totalmente cortados, pero ya gracias a Dios tenemos acceso al sector de Folleco".
14:27 -
| Emergencia en La Unión (Los Ríos): Desborde del río Llollelhue provoca anegamientos y deja sectores aislados. Maquinaria privada apoya labores de evacuación de aguas.
14:26 -
| Director Regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval: "El embalse Ralco en estos momentos está a un nivel de llenado de un 72%, por lo tanto tiene aún un 28% capacidad de recibir agua producto ya sea de los deshielos o bien de las precipitaciones".
14:23 -
| Embalse Ralco alcanza un 72% de su capacidad en la Región del Biobío, manteniendo un 28% de margen para contener precipitaciones y deshielos.
14:23 -
| Comerciantes de la Región del Biobío reportan una caída de hasta un 40% en sus ventas producto de los continuos sistemas frontales y los fuertes vientos.
14:23 -
| Turista en Saltos del Laja por aumento de caudal: "Aprovechamos de venir a ver porque traía más agua, se ve mucho más hermoso que en el verano. Quise traer a mi hija para que viera cómo se veía antiguamente".
14:22 -
| Cierran acceso al salto principal en los Saltos del Laja debido al aumento significativo del caudal de los ríos. Autoridades reiteran el llamado a no acercarse a la zona por seguridad.
14:22 -
| Sistema frontal en la Región del Biobío dejará hasta 80 mm de lluvia en la alta cordillera, 70 mm en el valle y 60 mm en el litoral en un lapso de 12 horas, acompañado de una alta isoterma cero