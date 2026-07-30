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Tópicos: País | Tiempo

Sistema frontal afecta de Antofagasta a Los Lagos: desbordes, cortes de energía y suspensión de clases

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Región del Biobío enfrenta precipitaciones con una elevada isoterma cero que amenaza con elevar el caudal de los ríos locales.

Hasta 80 milímetros de agua cayeron en la cordillera en menos de doce horas, impulsando postales históricas en los Saltos del Laja.

El comercio de la zona reporta caídas de hasta un 40% en sus ventas debido a la persistencia del mal tiempo y los fuertes vientos.

El desborde del río Llollelhue afectó gravemente a la comuna de La Unión, dejando aislados a sectores precordilleranos.

Sistema frontal afecta de Antofagasta a Los Lagos: desbordes, cortes de energía y suspensión de clases
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12:00 - | Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores de La Serena, Tambillos y Tongoycillo por la activación de quebradas. Las lluvias dejaron 22 milímetros de agua caída en La Serena y 28 en Ovalle, además de anegamientos, caída de árboles, voladuras de techos y señaléticas, y afectaciones en distintos puntos de Los Vilos.

10:21 - | En La Araucanía, 250 viviendas fueron afectadas por anegamientos durante las últimas horas. En tanto, un derrumbe mantiene interrumpido el tránsito en el sector Tres Pinos, en Valdivia.

10:00 - | La Ruta 5 Sur se encuentra cortada a 10 kilómetros al norte de Collipulli debido a un deslizamiento de tierra. Personal de la concesionaria y del municipio trabaja para habilitar el tránsito.

09:57 - | Un bus interprovincial volcó en la Ruta 68, pasado el túnel Lo Prado en dirección a Valparaíso. El accidente dejó varias personas lesionadas.

09:13 - | Metro de Santiago informó que los trenes operan con velocidad reducida en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 debido a la lluvia. La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes.

08:19 - | En Antofagasta y Taltal se suspendieron las clases en los establecimientos municipales debido a las precipitaciones registradas durante la madrugada. En la capital regional, cerca de 2.500 clientes permanecen sin suministro eléctrico.

07:50 - | El servicio de Metro Valparaíso se encuentra suspendido por una falla en la catenaria a la altura de estación Hospital, en Viña del Mar.

07:20 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantienen 251 damnificados, principalmente en Ñuble y Los Ríos. "Va a seguir precipitando, por lo tanto el llamado es a mantenerse informados por canales oficiales", señaló, junto con advertir una activación más rápida de quebradas.

07:20 - | La Municipalidad de Temuco suspendió las clases en la mayoría de los establecimientos educacionales bajo su dependencia, debido a los efectos de las precipitaciones.

07:00 - | En la Región de Los Ríos se declaró Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por el desborde de ríos, y Alerta Amarilla para Río Bueno, Lanco y Panguipulli.

22:54 - | Decretan alerta amarilla en la Región de La Araucanía ante el avance del sistema frontal

19:29 - | La Región del Biobío enfrenta un nuevo sistema frontal con la mirada puesta en la capacidad de su infraestructura hídrica y el impacto en la economía local. El embalse Ralco, fundamental para la regulación del río Biobío, está siendo monitoreado minuto a minuto para prevenir desbordes río abajo.

16:05 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: "Hay una probabilidad que este mismo evento pueda repetirse el sábado para domingo y que continúen las precipitaciones con diferentes intensidades durante toda la próxima semana"

16:04 - | Alerta en La Araucanía por posible interrupción del suministro eléctrico en Pucón, Villarrica, Curarrehue y Lonquimay debido a ráfagas de viento de hasta 70 km/h

30/07/2026 - 16:04

16:04 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Se prevé que entre el litoral, cordillera de la costa y el valle tengamos vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora

16:03 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Vamos a tener precipitaciones en cordillera de hasta 50 milímetros con la posibilidad de cinco centímetros de nieve; precordillera, hasta 55 milímetros

16:02 - | Intensa lluvia y fuertes vientos afectan a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La comuna de San Pablo mantiene Alerta Roja tras el paso del sistema frontal en el sur del país.

30/07/2026 - 16:02

14:29 - | Sistema frontal avanzará este viernes hacia las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama con terrenos saturados por precipitaciones previas.

14:28 - | Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada: "Se está trabajando gracias a la voluntad de un empresario que prestó esta máquina para poder descongestionar o evacuar el agua hacia el río. Estábamos totalmente cortados, pero ya gracias a Dios tenemos acceso al sector de Folleco".

30/07/2026 - 14:28

14:27 - | Emergencia en La Unión (Los Ríos): Desborde del río Llollelhue provoca anegamientos y deja sectores aislados. Maquinaria privada apoya labores de evacuación de aguas.

30/07/2026 - 14:27

14:26 - | Director Regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval: "El embalse Ralco en estos momentos está a un nivel de llenado de un 72%, por lo tanto tiene aún un 28% capacidad de recibir agua producto ya sea de los deshielos o bien de las precipitaciones".

14:23 - | Embalse Ralco alcanza un 72% de su capacidad en la Región del Biobío, manteniendo un 28% de margen para contener precipitaciones y deshielos.

14:23 - | Comerciantes de la Región del Biobío reportan una caída de hasta un 40% en sus ventas producto de los continuos sistemas frontales y los fuertes vientos.

30/07/2026 - 14:23

14:23 - | Turista en Saltos del Laja por aumento de caudal: "Aprovechamos de venir a ver porque traía más agua, se ve mucho más hermoso que en el verano. Quise traer a mi hija para que viera cómo se veía antiguamente".

14:22 - | Cierran acceso al salto principal en los Saltos del Laja debido al aumento significativo del caudal de los ríos. Autoridades reiteran el llamado a no acercarse a la zona por seguridad.

14:22 - | Sistema frontal en la Región del Biobío dejará hasta 80 mm de lluvia en la alta cordillera, 70 mm en el valle y 60 mm en el litoral en un lapso de 12 horas, acompañado de una alta isoterma cero

30/07/2026 - 14:22
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