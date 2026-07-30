12:00 - | Senapred activó la mensajería SAE y solicitó evacuar sectores de La Serena, Tambillos y Tongoycillo por la activación de quebradas. Las lluvias dejaron 22 milímetros de agua caída en La Serena y 28 en Ovalle, además de anegamientos, caída de árboles, voladuras de techos y señaléticas, y afectaciones en distintos puntos de Los Vilos. ¡ATENCIÓN! Por activación de quebrada Las Barrancas, #SENAPRED solicita evitar sector Tongoycillo y Ruta D-427, en la comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo.#SENAPRED activó mensajería #SAE.



Mantente informado a través de los canales oficiales. Y sigue las indicaciones de la%u2026 pic.twitter.com/cKW6LlvcNH %u2014 SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

10:21 - | En La Araucanía, 250 viviendas fueron afectadas por anegamientos durante las últimas horas. En tanto, un derrumbe mantiene interrumpido el tránsito en el sector Tres Pinos, en Valdivia.

10:00 - | La Ruta 5 Sur se encuentra cortada a 10 kilómetros al norte de Collipulli debido a un deslizamiento de tierra. Personal de la concesionaria y del municipio trabaja para habilitar el tránsito.

09:57 - | Un bus interprovincial volcó en la Ruta 68, pasado el túnel Lo Prado en dirección a Valparaíso. El accidente dejó varias personas lesionadas.

09:13 - | Metro de Santiago informó que los trenes operan con velocidad reducida en las líneas 1, 2, 4, 4A y 5 debido a la lluvia. La estación Santa Isabel permanece cerrada y sin detención de trenes. 07:46hrs. %uD83D%uDCE2 Por precaución, en días de lluvia operamos a una velocidad reducida en #L1, #L2 , #L4, #L4A y #L5, lo que podría causar mayor tiempo de espera al habitual.



%u26A0%uFE0F Santa Isabel #L5 permanece cerrada y sin detención de trenes.



%uD83D%uDD34%uD83D%uDFE2 Parque Bustamante opera como estación%u2026 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) July 31, 2026

08:19 - | En Antofagasta y Taltal se suspendieron las clases en los establecimientos municipales debido a las precipitaciones registradas durante la madrugada. En la capital regional, cerca de 2.500 clientes permanecen sin suministro eléctrico.

07:50 - | El servicio de Metro Valparaíso se encuentra suspendido por una falla en la catenaria a la altura de estación Hospital, en Viña del Mar.

07:20 - | La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que se mantienen 251 damnificados, principalmente en Ñuble y Los Ríos. "Va a seguir precipitando, por lo tanto el llamado es a mantenerse informados por canales oficiales", señaló, junto con advertir una activación más rápida de quebradas. %uD83D%uDCE2Directora Nacional de SENAPRED, Alicia Cebrián, entrega información respecto a sistema frontal presente en diferentes regiones del país. pic.twitter.com/9lzFH1VSVD — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

07:20 - | La Municipalidad de Temuco suspendió las clases en la mayoría de los establecimientos educacionales bajo su dependencia, debido a los efectos de las precipitaciones.

07:00 - | En la Región de Los Ríos se declaró Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por el desborde de ríos, y Alerta Amarilla para Río Bueno, Lanco y Panguipulli. #SENAPREDLosRíos Se cancela #Alerta Amarilla por crecida y declara Alerta Roja para las comunas de Los Lagos y Valdivia por desborde. Más información en: https://t.co/Ipb292HP4g pic.twitter.com/mouqcrjPHZ — SENAPRED (@Senapred) July 31, 2026

22:54 - | Decretan alerta amarilla en la Región de La Araucanía ante el avance del sistema frontal

19:29 - | La Región del Biobío enfrenta un nuevo sistema frontal con la mirada puesta en la capacidad de su infraestructura hídrica y el impacto en la economía local. El embalse Ralco, fundamental para la regulación del río Biobío, está siendo monitoreado minuto a minuto para prevenir desbordes río abajo.

16:05 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: "Hay una probabilidad que este mismo evento pueda repetirse el sábado para domingo y que continúen las precipitaciones con diferentes intensidades durante toda la próxima semana"

16:04 - | Alerta en La Araucanía por posible interrupción del suministro eléctrico en Pucón, Villarrica, Curarrehue y Lonquimay debido a ráfagas de viento de hasta 70 km/h

16:04 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Se prevé que entre el litoral, cordillera de la costa y el valle tengamos vientos con rachas de hasta 70 kilómetros por hora

16:03 - | Director regional de Senapred La Araucanía, Ian Gorayeb: Vamos a tener precipitaciones en cordillera de hasta 50 milímetros con la posibilidad de cinco centímetros de nieve; precordillera, hasta 55 milímetros

16:02 - | Intensa lluvia y fuertes vientos afectan a las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. La comuna de San Pablo mantiene Alerta Roja tras el paso del sistema frontal en el sur del país.

14:29 - | Sistema frontal avanzará este viernes hacia las regiones de O'Higgins, Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y el sur de Atacama con terrenos saturados por precipitaciones previas.

14:28 - | Alcalde de La Unión, Saturnino Quezada: "Se está trabajando gracias a la voluntad de un empresario que prestó esta máquina para poder descongestionar o evacuar el agua hacia el río. Estábamos totalmente cortados, pero ya gracias a Dios tenemos acceso al sector de Folleco".

14:27 - | Emergencia en La Unión (Los Ríos): Desborde del río Llollelhue provoca anegamientos y deja sectores aislados. Maquinaria privada apoya labores de evacuación de aguas.

14:26 - | Director Regional de Senapred Biobío, Alejandro Sandoval: "El embalse Ralco en estos momentos está a un nivel de llenado de un 72%, por lo tanto tiene aún un 28% capacidad de recibir agua producto ya sea de los deshielos o bien de las precipitaciones".

14:23 - | Embalse Ralco alcanza un 72% de su capacidad en la Región del Biobío, manteniendo un 28% de margen para contener precipitaciones y deshielos.

14:23 - | Comerciantes de la Región del Biobío reportan una caída de hasta un 40% en sus ventas producto de los continuos sistemas frontales y los fuertes vientos.

14:23 - | Turista en Saltos del Laja por aumento de caudal: "Aprovechamos de venir a ver porque traía más agua, se ve mucho más hermoso que en el verano. Quise traer a mi hija para que viera cómo se veía antiguamente".

14:22 - | Cierran acceso al salto principal en los Saltos del Laja debido al aumento significativo del caudal de los ríos. Autoridades reiteran el llamado a no acercarse a la zona por seguridad.