[VIDEO] "El Niño Maravilla es montrealés": Alexis fue recibido en la MLS con clip de sus golazos

CF Montreal continuó celebrando la incorporación de Alexis Sánchez y publicó en sus redes sociales un video con algunas de las mejores anotaciones del delantero chileno para darle la bienvenida a su nueva etapa en la MLS.

"Alexis Sánchez es montrealés. El Niño Maravilla es montrealés", escribió el cuadro canadiense junto al registro, que repasa goles del tocopillano durante su extensa trayectoria antes de comenzar este nuevo desafío en Norteamérica.

El máximo goleador histórico de la selección chilena se transformó en uno de los grandes fichajes de Montreal para la temporada y afrontará una nueva experiencia luego de una carrera que lo llevó por clubes como FC Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla.

Tambén jugó en Cobreloa, Colo Colo y River Plate.