Krauss y Pardo rechazan "agresiva" idea republicana de lanzar indultos el 11 de septiembre

La secretaria nacional de la Democracia Cristiana, Alejandra Krauss, y el diputado RN Luis Pardo rechazaron en El Primer Café la propuesta surgida del Partido Republicano para que José Antonio Kast indulte a uniformados condenados por violaciones a los derechos humanos en coincidencia con la conmemoración de los 53 años del golpe de Estado.

"Sería una señal espectacular que el 11 de septiembre el Presidente Kast empiece a indultar a uniformados", dijo a La Tercera el senador republicano por la Región de Maule Ignacio Urrutia.

El exmilitante UDI dijo haberle planteado personalmente al Mandatario que "hay que apurarse en esto", porque "ya han pasado cinco meses y no se nota agilidad", "se está demorando mucho".

La respuesta de Kast, según el legislador, es "que va a haber indultos, pero que éstos se están analizando caso a caso (...) y que, llegado el momento, él va a empezar a tomar resoluciones".

Alejandra Krauss reflexionó a este respecto que "el 11 de septiembre tiene una carga muy dolorosa, porque (en esa fecha) perdimos la democracia", dando inicio a "17 años súper quebrados" en la sociedad chilena, y a "un país con detenidos desaparecidos, con exiliados".

"En consecuencia, esa invitación (al Gobierno) que hace el senador Urrutia yo la encuentro agresiva, (...) una agresión innecesaria, más allá del debate sobre los indultos en particular", planteó la dirigente falangista.

Luis Pardo: "El gustito de Urrutia no contribuye a la suerte de esas personas"

El diputado Pardo reflexionó que "efectivamente hay personas presas, tanto en Punta Peuco como en otros recintos producto de los acontecimientos a los cuales se está refiriendo Alejandra, y que están en condiciones de salud realmente extremas que ameritan un trato humanitario, y no se entiende que gente que adhiere al valor universal de los derechos humanos no contribuya a solucionar esos temas humanitarios".

Agregó que "también hay muchos policías y militares que están injustamente presos porque fueron juzgados en un momento en que la Justicia aplicó criterios que no correspondían la extrema violencia que se vivió a propósito de los acontecimientos del 2019. Por lo tanto, independientemente del instrumento y la forma, efectivamente hay que tener la capacidad de responder humanitariamente a quienes lo necesiten y hacer justicia, especialmente respecto de los carabineros que han sido juzgados y procesados en condiciones bastante discutibles".

"Dicho eso, me parece que el gustito que se da el senador Urrutia no contribuye en nada a la suerte de esas personas", advirtió.

"Creo que ese tipo de declaraciones -que efectivamente son agresivas para un sector de la sociedad- no ayudan a avanzar ni en el tema humanitario (de los presos de avanzada edad) ni en el tema de solucionar la injusticia que están viviendo muchos policías y militares producto de la violencia que tuvieron que enfrentar el 2019", señaló el legislador por Valparaíso.

"Yo espero que encontremos una solución para esto, y que esa solución sea lo más justa y lo menos agresiva respecto de todas las visiones que están en juego respecto de este tema tan complejo", zanjó.

Alejandra Krauss le hizo notar, sin embargo, que "en relación a los presos de la dictadura por los horrores cometidos en la dictadura, hay sentencias tanto en nuestros tribunales como en el ámbito internacional que reconocen ese derecho (de indulto) por razones humanitarias, pero también pone condiciones: por de pronto, reconocer y pedir perdón".

"Muchísima gente presa por presunciones o testimonios de oídas"

Pardo replicó señalando que "efectivamente hay gente que está presa por haber cometido violaciones horrorosas a los derechos humanos", pero también "hay muchísima gente que está presa bajo un sistema penal que no se le aplica a ningún otro chileno: que se le tiene presa por presunciones, por testimonios de oídas, y que incluso su participación no es directa en ninguno de los hechos horrorosos cuando se habla de lesa humanidad".

Se trata de "personas que están presas por asociación ilícita por haber cumplido órdenes, como el traslado de personas (víctimas), sin tener ninguna injerencia ni posibilidad de saber lo que había pasado o lo que iba a pasar con esas personas", indicó.

Un nuevo juicio a dichos uniformados "desgraciadamente ya no se puede hacer, pero es una realidad de la cual la sociedad tiene que hacerse cargo"; de hecho, "hoy día ya hay causas de prevaricación que están avanzando, pero que debieran haber avanzado mucho antes. Aquí, a juicio de muchas personas que tienen una posición independiente respecto de los hechos políticos que estamos discutiendo, ha habido prevaricación", dijo Luis Pardo, que es oficial en retiro del Ejército.