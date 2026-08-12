Un intenso sistema frontal ha obligado a emitir llamados de emergencia y la activación de mensajería SAE.

Las autoridades ordenaron evacuar de forma preventiva la Población Antena en la comuna de Diego de Almagro tras la activación de la quebrada del mismo nombre.

De igual manera, se solicitó la evacuación en la localidad de El Tránsito, en Alto del Carmen, debido al incremento de caudal en la quebrada De la Plaza.

Ciudades como Tierra Amarilla y Diego de Almagro ya registran anegamientos, mientras que en Chañaral se monitorea un elevado peligro de aluvión.