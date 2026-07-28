Abogado de Sergio Jadue valoró sobreseimiento: Los hechos imputados no constituyen delito

Marcelo Hadwa, abogado defensor de Sergio Jadue, valoró el sobreseimiento definitivo dictado por el Decimotercer Juzgado de Garantía en la causa que investigaba al expresidente de la ANFP por apropiación indebida y dos delitos tributarios.

En conversación con CNN Deportes, el profesional sostuvo que la resolución respondió a los argumentos presentados por la defensa: "Estamos conformes, era lo que esperábamos. El tribunal, en definitiva, acogió la tesis de esta defensa".

Hadwa remarcó que mantienen la postura defendida durante la investigación y señaló: "Seguimos con la convicción absoluta de que los hechos que se le imputaban no constituyen delito".

El abogado explicó que las acusaciones tributarias estaban relacionadas con supuestos impuestos impagos por dineros que la investigación calificó como coimas. "Desde nuestro punto de vista, eso no tributa", afirmó.

Sobre la reacción del exdirigente, Hadwa aseguró que "está tranquilo porque la gente no sabe, no conoce lo que ha vivido durante estos últimos años".

De todas formas, la resolución todavía puede ser revisada, ya que permanece abierta la posibilidad de que el Ministerio Público o el Servicio de Impuestos Internos presenten una apelación. En ese escenario, la Corte de Apelaciones tendrá la decisión final.

"No se puede afirmar que algo se ganó hasta que la sentencia esté firme y ejecutoriada", advirtió el defensor.

Por último, Hadwa descartó un regreso cercano de Jadue al país: "El no tiene pensado, en el corto plazo al menos, volver a Chile. Tiene su vida armada allá en Estados Unidos".