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Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

César Villegas lanzó podcast en medio de su campaña por la presidencia de la ANFP

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El dirigente busca abrir un espacio de conversación directa con la audiencia.

César Villegas lanzó podcast en medio de su campaña por la presidencia de la ANFP
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El presidente de Deportes Limache, César Villegas, anunció el lanzamiento del podcast "El Presi del Pueblo y sus Tres Ministros", en medio de su campaña para alcanzar la testera de la ANFP.

Según informó su equipo, el espacio tendrá una dinámica de conversación en la que Villegas será acompañado por tres figuras que representarán distintas miradas dentro del programa: El Ministro Vocero, el Ministro de la Pasión y el Ministro de Defensa.

El proyecto buscará abordar temas de contingencia, actualidad del fútbol chileno, gestión deportiva, experiencias personales y liderazgo, además de contar con invitados vinculados al deporte, la comunicación y otros ámbitos.

Aunque la fecha de estreno aún no fue confirmada, el podcast ya cuenta con presencia oficial en Instagram bajo la cuenta @presidelpueblo.

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