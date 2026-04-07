César Villegas y su postulación a la presidencía de la ANFP: Voy por mejorar el alicaído fútbol chileno

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, profundizó sobre su postulación a ser el máximo dirigente de la ANFP de cara a la elecciones de noviembre: "Voy por mejorar el alicaído fútbol chileno", sostuvo.

En conversación con el programa "Golazo" de UCV, el dirigente "Tomatero" profundizó en sus aspiraciones: "Quiero demostrar que así como con Limache lo que pudimos hacer en una década: de tomar un club en la tercera división y hoy día estar peleando un campeonato en la máxima categoría. Es porque con las cosas con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio y con humildad se pueden hacer".

También criticó la gestión de Pablo Milad: "Bueno, la verdad los resultados están a la mano. Y más aún cuando uno ve estadísticamente, este fue el proceso eliminatorio más malo de la historia del fútbol, salimos últimos. Entonces, no solamente él, que es la cara visible, pero lamentablemente él no se rodeó de buenos asesores, de buenos gerentes".

También evaluó un posible técnico para la selección chilena: "Alternativas siempre he dicho: Me gusta Manuel Pellegrini, pero hay que ver el tema de billetera. Si yo tengo diez y me piden cien, es imposible traerlo. Empiezo por descarte. Me interesaría el primer nombre para mí Manuel Pellegrini, pero así como traje a Jean Meneses, que Víctor lo quería, tengo primero: 'Mira, esto es lo que tengo y si esto te interesa podríamos negociar".