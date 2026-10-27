Concejal de Peñalolén hizo nueva denuncia contra la ANFP y solicitó clausurar el recinto

Juan Cristóbal Cantuarias, concejal de Peñalolén, denunció públicamente una serie de irregularidades en el funcionamiento de la sede de la ANFP en Quilín y, a través de su cuenta en la red social X, exigió al municipio el cierre formal de las dependencias.

"Hoy nos enteramos que la ANFP no solo lleva 16 años funcionando en Peñalolén sin patente, sino que además sus construcciones no cuentan con recepción definitiva de la DOM (Dirección de obras municipales)", expuso la autoridad comunal.

En esa línea, Cantuarias apuntó: "La ley prohíbe usar recintos u otorgar patente municipal sin esta autorización (art. 145 LGUC). Es decir, la ANFP opera en un inmueble que legalmente no puede ocupar".

"Por irregularidades similares, a pequeños emprendimientos de barrio y a vecinos de Peñalolén se les ha aplicado todo el rigor de la ley. ¿Por qué se hace una excepción en este caso? No puede haber una ley para los chicos y otra para los grandes", aseguró.

Finalmente, Cantuarias cerró escribiendo: "Como concejal de Peñalolén, solicito al alcalde que decrete la inhabilidad y la clausura del recinto hasta que la ANFP regularice su situación. Ni un privilegio más".