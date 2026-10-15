Municipio de Peñalolén denunció que la ANFP no paga patente comercial hace 16 años

Un nuevo flanco de conflicto y un fuerte dolor de cabeza económico sacude a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) luego de que la Municipalidad de Peñalolén denunciara que el ente rector del fútbol chileno lleva 16 años funcionando de manera irregular en su tradicional complejo de Avenida Quilín 5635 sin pagar patente municipal.

De acuerdo a los antecedentes recabados por la Dirección de Administración y Finanzas del municipio, la institución acumula una millonaria deuda que asciende a los 172 millones de pesos, cifra que incluye las obligaciones impagas de patentes comerciales, derechos de aseo pendientes, reajustes, intereses y las multas contempladas por la ley.

Frente a esta grave irregularidad tributaria, la entidad edilicia confirmó que en las próximas semanas ingresará una notificación formal de cobranza a las oficinas de Quilín para forzar a la asociación a regularizar su situación.

El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, fue enfático en cuestionar el actuar de la corporación deportiva y remarcó que no existirán tratos especiales.

"Las reglas son iguales para todos. No puede ser que una institución de esta magnitud lleve tantos años funcionando en nuestra comuna y mantenga obligaciones municipales pendientes durante décadas, mientras nuestros locatarios honestos cumplen rigurosamente con sus deberes", fustigó la autoridad comunal.

En esa misma línea, el jefe comunal sentenció que irán hasta las últimas consecuencias para recuperar los dineros: "Vamos a seguir fiscalizando y cobrando lo que corresponda, independiente de quién se trate. Estos ingresos para el municipio son fundamentales para financiar la seguridad, la salud, el aseo y otras necesidades básicas de nuestras familias", concluyó.