Jorge Yunge participó en mesa del Mindep sobre ley que separa ANFP y federación

Jorge Yunge, candidato a la presidencia de la ANFP y actual secretario general de la entidad, participó este jueves en una mesa de trabajo liderada por el Ministerio del Deporte, en donde se abordó la implementación de la Ley N° 21.824, que modifica la institucionalidad del fútbol chileno.

Además de Yunge, estuvo el ministro del Deporte, Francisco Riveros; el senador que impulsó esta reforma, Matías Walker; y el presidente de la ANFA, Justo Alvarez.

"Venimos saliendo de una muy buena reunión de trabajo para acercar posiciones, llegar a acuerdos y avanzar en la ley que regula las organizaciones deportivas profesionales y la debida separación de la Federación de la ANFP", explicó el ministro Riveros.

Por su parte, Yunge indicó que "el avance ha sido tremendo" y que la mesa de trabajo "se hizo cargo de las cosas que quedaron pendientes".

Finalmente, el senador Walker envió un mensaje de tranquilidada "a todos los hinchas del fútbol, que la ley se va a cumplir con la participación de la gente del fútbol".