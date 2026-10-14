La FIFA llega a Chile para monitorear la nueva ley de SADP y sostener cumbres clave con la ANFP y el Gobierno

El fútbol chileno entra en una etapa de definiciones trascendentales dado que por una parte, la cuenta regresiva para las elecciones de la ANFP ya está en marcha, y en paralelo, se desarrolla un hito estructural aún más relevante: la obligatoria separación institucional entre la ANFP y la Federación de Fútbol de Chile (FFCh), eje central de la nueva ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) que busca reordenar la orgánica del balompié criollo tras su promulgación el pasado 27 de mayo.

Frente a este escenario, la FIFA ha seguido minuciosamente el proceso desde Suiza para vigilar cualquier atisbo de injerencia estatal en los asuntos federativos. Si bien en este caso no se trata de una intervención gubernamental en los comicios directivos —materia que sí acarrea suspensiones internacionales para selecciones y clubes—, la matriz afincada en Zúrich busca garantizar que las nuevas disposiciones legales no colisionen con su normativa interna.

Por tal razón, de acuerdo a lo publicado por La Tercera, esta semana aterrizarán en el país delegados de la Members Association Division (División de Asociaciones Miembro de la FIFA), organismo encargado de apoyar y supervisar el desarrollo y la gobernanza de las 211 federaciones afiliadas. Su misión concreta en Santiago es interiorizarse de las exigencias del nuevo cuerpo legal y rayar la cancha respecto a los estatutos deportivos internacionales.

El itinerario de la comitiva internacional junto a personeros de la Conmebol arrancará este miércoles 14 a las 15:00 horas. La primera cita se llevará a cabo en la sede de la ANFA, donde se congregarán con el directorio de la FFCh, directivos del fútbol aficionado y la mesa directiva del Sifup. En este bloque inicial se revisarán los contenidos generales y las adecuaciones estatutarias que la Federación chilena ha ido informando a Zúrich.

Posteriormente, entre las 18:00 y las 20:30 horas, las reuniones continuarán en la sede de la ANFP en Quilín. En dicha instancia se sentarán con el actual presidente Pablo Milad, su directorio y consejeros de la FFCh. El encuentro tendrá un alto ingrediente político, pues en la mesa coincidirán los dos aspirantes al sillón de la ANFP: Jorge Yunge, actual director de la corporación, y Jorge Uauy, mandamás de Palestino y candidato opositor en su condición de consejero federativo. Asimismo, la agenda contempla encuentros con autoridades del Ministerio del Deporte encabezado por el titular de la cartera.