Milad negó "escándalo" en reunión de FIFA con ANFP

Pablo Milad, presidente de la ANFP, descartó que se haya producido un "escándalo" durante la reunión que sostuvieron representantes de FIFA con dirigentes del fútbol chileno para abordar la separación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol de Chile.

En conversación con CNN Chile, el dirigente salió al paso de las versiones sobre un supuesto enfrentamiento entre los asistentes. "Yo creo que el título, como escándalo, como terremoto, son excesivamente ligados a una imaginación, no sé de quién, pero lamentablemente yo no vi eso. Yo estuve el cien por ciento en la reunión y nunca vi una manifestación, ni terremoto, ni escándalo", aseguró.

La controversia surgió luego de que se informara que los enviados de FIFA plantearon que el ganador de las elecciones de la ANFP del próximo 19 de noviembre, que disputarán Jorge Uauy y Jorge Yunge, asumirá únicamente la conducción de la liga profesional, mientras que la Federación tendrá un proceso electoral independiente.

La situación generó cuestionamientos sobre la continuidad de Milad en la Federación, en medio de las gestiones que realiza FIFA para supervisar la separación de ambas entidades.

Sobre este escenario, Milad reconoció que existen diferencias entre los involucrados, pero explicó que "FIFA lo que quiere es una estabilidad de gobernanza, no gobiernos de transición, sino que yo termine el periodo con la finalidad de entregarle a un nuevo presidente por 4 años y no a un presidente que pueda durar uno, dos o tres meses".

El dirigente aseguró además que existe un "consenso total" respecto de los nuevos estatutos, trabajo que incluye a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) y distintos grupos de interés que participarán en la futura estructura federativa.

En cuanto a los plazos, explicó que FIFA "quiere que a más tardar el 28 de febrero, que puede ser mucho antes, se hagan las elecciones de la Federación por un mandato de cuatro años", agregando que solamente resta aprobar los estatutos para concretar el proceso.

Finalmente, Milad descartó una eventual repostulación a la presidencia de la Federación y reafirmó su intención de entregar ambas instituciones a sus próximas autoridades.

"Siempre la intención personal fue entregar esto, una llave a cada uno, la llave de la ANFP y la llave de la Federación", sostuvo, antes de concluir que "le voy a entregar la llave de la Federación al presidente que va a ser por cuatro años y no por unos meses".