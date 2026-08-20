Ministro del Deporte: Queremos ponernos como meta que vuelva la familia al estadio

El ministro del Deporte, Francisco Riveros, se refirió al frustrado regreso de los hinchas visitantes para el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo, que se disputará este domingo en el Estadio Nacional finalmente solo con público local.

El encuentro había sido anunciado inicialmente con la presencia de seguidores "albos", pero la Delegación Presidencial Metropolitana dio marcha atrás tras recibir informes técnicos relacionados con la seguridad del compromiso.

"Es un gran anhelo el que vuelvan las hinchadas visitantes. Lamentablemente, para este partido la situación es muy difícil o ya definitivamente no se va a dar", expresó Riveros en conversación con CNN Chile.

El secretario de Estado, hincha de Palestino y quien anteriormente se desempeñó como gerente general del conjunto "árabe", planteó que su objetivo va más allá del retorno de las parcialidades visitantes y puso el foco en recuperar un ambiente que permita la presencia de familias en los recintos.

"Queremos ponernos como meta el que no solo puedan volver los hinchas de los equipos contrarios al local a los estadios, sino que también algo muy importante: Que pueda volver la familia al fútbol profesional", afirmó.

Riveros contó su propia experiencia asistiendo a los partidos junto a sus hijos y su padre. "Yo voy con mis niños de 10 y 12 años al estadio, lo pasamos increíble, una actividad que une a la familia. Se une mi papá de 78. Vamos, lo gozamos. Quiero que los chilenos puedan vivir todo eso", sostuvo.

El ministro señaló además que ya conversó sobre esta materia con el delegado presidencial metropolitano, Germán Codina, y con el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero, a quienes manifestó "toda mi voluntad y toda mi disposición para lo que sea necesario para poder trabajar en conjunto con una agenda de este tipo".

También opinó sobre prisión preventiva de Michael Clark

Riveros también fue consultado por la prisión preventiva decretada contra Michael Clark en el marco del Caso Sartor y manifestó su preocupación por el impacto que este tipo de situaciones genera sobre el fútbol profesional.

"El fútbol, el deporte en general, debe estar lo más alejado de ese tipo de noticias. Son noticias que no van en línea con el deporte, no van en línea con los valores del deporte", expresó.

El titular de la cartera agregó que situaciones de este tipo refuerzan la importancia del trabajo que se está realizando en torno a la nueva normativa que regula a las Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales. "Creo que casos como este hacen que uno ponga especial énfasis en el trabajo que se va a hacer respecto a su implementación y reglamentación", cerró.