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Damnificados por los aluviones: entre el barro que se endurece y la incertidumbre

Publicado: | Fuente: Cooperativa | Foto: Mun. de Tocopilla - FACh
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En medio de los severos estragos dejados por el temporal en el Norte Grande, los habitantes de comunas como Antofagasta, Taltal y Tocopilla enfrentan complejas labores de limpieza y remoción de lodo.

Esta última localidad resultó gravemente perjudicada, con más del 60% de sus viviendas afectadas por un alud de barro que se desplazó a casi 90 km/h, provocado por la masiva activación de quebradas y la consecuente interrupción de servicios básicos.

La corresponsal Dayane Márquez recogió los testimonios de vecinos y trabajadores que vivieron el avance del agua y el material, reflejando la incertidumbre ante las pérdidas materiales y de sus fuentes laborales.

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