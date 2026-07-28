Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago13.4°
Humedad67%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | ANFP

Pablo Milad: "España mantiene una metodología que es la misma que tenemos en Chile"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El presidente de la ANFP defendió el trabajo que se realiza en las selecciones nacionales.

Pablo Milad:
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, defendió firmemente el proceso de desarrollo de las selecciones chilenas y sorprendió al comparar el modelo de trabajo local con el de la selección de España, flamante campeona del mundo.

En conversación con DSports Chile, el timonel del balompié nacional sostuvo que "la metodología de trabajo es acorde con lo que se está haciendo en el resto del mundo".

En esa misma línea, Milad profundizó en su analogía con el combinado hispano: "La España que ha ganado títulos mantiene una metodología de trabajo que no ha variado; es el mismo método de aprendizaje que tenemos en Chile", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada