Pablo Milad: "España mantiene una metodología que es la misma que tenemos en Chile"

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, defendió firmemente el proceso de desarrollo de las selecciones chilenas y sorprendió al comparar el modelo de trabajo local con el de la selección de España, flamante campeona del mundo.

En conversación con DSports Chile, el timonel del balompié nacional sostuvo que "la metodología de trabajo es acorde con lo que se está haciendo en el resto del mundo".

En esa misma línea, Milad profundizó en su analogía con el combinado hispano: "La España que ha ganado títulos mantiene una metodología de trabajo que no ha variado; es el mismo método de aprendizaje que tenemos en Chile", aseguró.