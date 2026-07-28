Oficialismo acusa a la oposición de mentir por compensación a contribuciones

La discusión sobre el único punto pendiente de la megarreforma, que apunta a compensaciones ante el fin de pago de contribuciones de adultos mayores sin importar su nivel socioeconómico, ha derivado en un tenso debate sobre la equidad territorial, lo que se vio expresado en una agria discusión en El Primer Café de Cooperativa, en la que representantes del oficialismo acusaron "mentiras" de los alcaldes y dirigentes de oposición.

El punto de conflicto radica en los 80.000 millones de pesos destinados a compensar a los municipios que dejarán de percibir ingresos propios por este concepto, que son los con mayores niveles de ingresos, los que se agregan en paralelo a otros 120.000 millones de pesos que irán al Fondo Común Municipal, que se repartirán entre todos los municipios del país. Y todas estas compensaciones se harán con impuestos generales, entre los cuales el más importante es el IVA, que pagan todos los chilenos al comprar cualquier bien o servicio.

El presidente del PPD, diputado Raúl Soto, expuso que "las comunas pequeñas, las comunas rurales, las comunas medianas, las comunas más pobres de nuestro país están en manos tanto de alcaldes de derecha como de izquierda. Y esas son las que se ven afectadas. Con la fórmula que hay hoy día, se castiga a esas comunas pequeñas, se castiga a esas comunas rurales y se beneficia con recursos de todos los chilenos a las comunas más grandes, especialmente las del sector oriente de Santiago".

"Cuando Las Condes va a recibir 13.000 millones versus 3 millones de San Ramón, 4 millones de Lo Prado y 5 millones de Lo Espejo, evidentemente que hay una situación de desproporción, de desigualdad y de inequidad que merece ser conversada y abordada. Entonces acá lo que se ha planteado simplemente es que los recursos de todos los chilenos que se van a poner para compensar a los municipios por lo que van a dejar de percibir por concepto de contribuciones se distribuyan de manera equitativa para todos los municipios y con requisitos que permitan que todos ellos puedan acceder en igualdad de condiciones. A mí me parece que es de absoluto sentido común", detalló el legislador.

"Se está compensando con los recursos que paga el IVA la gente que vive en San Ramón, que vive en Lo Prado, que vive en Lo Espejo, que va a comprar el pan al almacén de la esquina. Ellos tienen que pagar con sus impuestos la baja en las contribuciones del vecino de Las Condes que va a dejar de pagar las contribuciones por su vivienda. Ese es el problema de fondo", detalló.

Romero: "Se les afiló el colmillo"

Ante estos argumentos arremetió el diputado republicano Agustín Romero, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, quien aseguró que "hay cosas que son imprecisas que no las puedo dejar pasar. Las comunas más pobres, las que tienen menos recursos son absolutamente receptoras del Fondo Común Municipal y eso el Gobierno lo compensó desde el primer minuto. Aquí son los alcaldes de izquierda, los que metieron este ingrediente respecto a recursos que nunca han estado en el Fondo Común Municipal".

Según el parlamentario, "eran recursos de contribuciones que eran propios de los municipios que tienen más recursos. Aquí se le está mintiendo a la gente. Las comunas más pobres tienen los recursos asegurados desde el principio de esta reforma. Son los alcaldes de izquierda los que han agregado recursos que nunca tuvieron esos municipios, que nunca tuvo el Fondo Común Municipal para agrandar este fondo común. Y por lo tanto el problema de que se queden sin compensación es culpa de ellos".

Y añadió que "lo que ocurre es que ahora se les afiló el colmillo, particularmente a los municipios gobernados por alcaldes de izquierda. Dijeron 'no, pues, esa plata que era ingreso de los municipios que tenían estos ingresos propios, páselas también al Fondo Común Municipal y distribuyámosla entre todos'. Y no es así, ese nunca fue el espíritu. El espíritu era mantener la situación tal cual".

Guzmán: "Me parece que es deshonesto"

Respaldó esta posición el diputado de Evópoli Jorge Guzmán: "La verdad cansa la deshonestidad con la cual se abordan los temas. Cuando el proyecto parte y se habla de la condonación o el dejar de cobrar contribución a las personas mayores de 65 años, inmediatamente surge una voz desde el mundo del municipalismo diciendo '¿quién compensa la baja de ingresos que vamos a tener respecto de este dejar de pagar contribuciones?'. Y desde ahí se aferran principalmente los parlamentarios de izquierda para poder criticar el proyecto".

"A mí me parece que es deshonesto, no es sincero, no están pensando en las personas sino que están pensando en cómo le ponen trabas, palos en la rueda al avance legislativo y cómo en definitiva tratan de ganar un punto político que a mi juicio es bastante deshonesto con Chile", apuntó el legislador.

"Yo puedo entender el punto respecto de si es legítimo o no financiar a las comunas más altas respecto de lo que van a dejar de percibir con impuestos generales y lo considero válido, pero ¿por qué si ellos mismos propusieron y exigieron una compensación, hoy día son ellos mismos quienes critican la modalidad de compensación? Entonces de verdad que creo que traban y buscan de cualquier modo obstruir el avance legislativo en temas que finalmente tienen que ir cerrándose y resolviéndose", argumentó Guzmán.

Carmona: "Una mirada absolutamente clasista"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, expresó sobre este tema que "aquí no se toma en cuenta para qué existen los tributos, por qué se pagan impuestos. Porque es una forma que tiene el Estado, cualquiera sea quien lo gobierne, de recibir ingresos para aplicarlos en políticas públicas. Y eso significa y tiene por nombre en forma indirecta redistribución de la riqueza. Lo que está pasando aquí es que desaparece ese factor valórico en lo que es abordar el tema desarrollo país incluyendo a los más pobres, sean de la izquierda o muy de la izquierda o no sean de la izquierda, pero son ciudadanos, son habitantes, merecen ser considerados".

Y planteó que los vecinos de las comunas con más recursos tendrán "un doble beneficio: no pagan contribuciones y sus municipios donde viven y habitan y tienen esas construcciones son beneficiadas y protegidas por que hay una mirada, yo diría absolutamente clasista, a favor del sector más acomodado. No importa las consecuencias que paguen los de abajo. Bueno eso lo pagan entre todos. Entonces ahí hay un tema que está orientando estas políticas".

"Ojo con eso, es muy provocador, no con quien estamos en un diálogo político que estamos preparados para eso y mucho más, sino para la gente que escucha estos programas, se siente desprotegido. Y lo estamos diciendo en una coyuntura que es la catástrofe natural que tiene colapsada distintas ciudades y que sigue avanzando. ¿Cómo se siente la gente, qué Estado lo protege cuando al final esto tiene una sola mirada?", se preguntó el dirigente.