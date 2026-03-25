"Si viene Pellegrini o Guardiola": La llamativa frase de Milad en debate por Ley SADP

Pablo Milad, presidente de la ANFP, participó en la discusión sobre la Ley SADP en la Comisión de Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados y dentro de su intervención realizó una llamativa analogía que no pasó desapercibida.

El dirigente señaló que desde el fútbol profesional tiene "sugerencias y matices" al proyecto de reforma, por lo que "voy a poner solamente un ejemplo. Cuando se llevó la votación al Senado, una senadora le preguntó al ministro del Deporte de ese momento qué era la Comisión Técnica. Entonces él (Jaime Pizarro) dijo que en el fútbol no se iba a tener porque en el fútbol el entrenador tiene que elegir los jugadores. Ella le dijo 'eso no está escrito acá'".

En esa línea, Milad expresó: "¿Qué pasaría el día de mañana si llega Pellegrini o Guardiola y le decimos 'Oye, va a haber una Comisión Técnica que te va a elegir los jugadores'? Ah, yo no voy a Chile entonces'. Lo que yo digo, y decimos todos, es que tiene que especificar que en el fútbol va a elegir el cuerpo técnico de las selecciones, no una comisión impuesta por el IND".

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Además, la sesión estuvo marcada por las duras respuestas del presidente de la ANFA, Justo Alvarez al fútbol profesional y las palabras de Juan Tagle para defender a los clubes.

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