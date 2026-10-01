El partido de despedida de Messi de la Albiceleste tendrá terna arbitral chilena

Los amistosos que tendrá Argentina ante Burkina Faso este sábado, y contra Benín el martes 6 de octubre, en la despedida de Lionel Messi de la Albiceleste, tendrán ternas arbitrales chilenas.

De acuerdo a información de la prensa trasandina, el choque con Burkina Faso, el sábado a las 21:00 horas (00:00 GMT) en el Monumental de Buenos Aires, será arbitrado por José Cabero, y sus asistentes serán Wladimir Muñoz y Carlos Venegas; el cuarto juez será Fernando Véjar.

El martes 6, en tanto, la Albiceleste enfrentará a Benín en el mismo recinto, a las 20:00 horas (23:00 GMT), en el último partido del capitán Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina.

Ese encuentro tendrá al mismo cuarteto chileno, aunque será Fernando Vejar el juez central, y José Cabero el cuarto árbitro, mientras que Muñoz y Venegas repetirán como asistentes.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl.