Nodo XXI: Entre los "arrepentidos de Kast" hay rabia y frustración por las promesas incumplidas

La abogada Camila Miranda, directora ejecutiva de la Fundación Nodo XXI, abordó en Cooperativa los resultados de encuesta "Chile Actual", que mostró un acelerado deterioro en la aprobación del Presidente José Antonio Kast y un creciente descontento ciudadano ante promesas incumplidas en economía y empleo.

En conversación con Lo Que Queda del Día, la investigadora indicó que los resultados del sondeo arrojaron que, en el contexto actual del país, cuatro de cada diez personas que votaron por el Mandatario aseguran que no volverían a hacerlo. Ese grupo es denominando, en el estudio, como "los arrepentidos de Kast".

"Cuando preguntamos sobre la situación económica, un 46,8% dice que su situación empeoró en los últimos 12 meses, y solo un 10% dice que mejoró. Son números bastante contundentes y que tienen evidencia material sobre el aumento de la inflación o de las cifras de desempleo", puntualizó.

La experta señaló que, al cruzar estos resultados con otras preguntas, "un componente importante de los arrepentidos (indica que) son personas que ven deteriorada su situación económica: principalmente mujeres de sectores populares que se vieron afectadas y, por tanto, si tuviesen que volver a decidir su voto, no volverían a votar por el presidente de la República".

"Rabia y frustración" por compromisos incumplidos y el factor Mepco

Miranda resaltó que uno de los componentes llamativos que arrojó la encuesta fue "que el deterioro del Presidente Kast fue mucho más rápido y acelerado que en otros casos".

"Todos los gobiernos tienen sus lunas de miel; pero ésta fue extremadamente corta, de pocas semanas, a propósito de la situación de no aplicar el Mepco (que derivó en el 'bencinazo'), que bajó muchos puntos en la aprobación", afirmó.

Agregó que "un 63%, dice estar de acuerdo con retomar el Mepco. En estos días donde hemos conocido nuevas alzas de los combustibles, esa es una política que las personas evalúan como necesaria, y el momento en que no se aplicó terminó siendo recurrente en la memoria, que ya no va a dejar de estar en la conversación pública".

La representante de Nodo XXI también recordó que en "la campaña del Presidente Kast hubo compromisos con fecha, en este contexto, de un 'Gobierno de emergencia'. Si tú miras hoy la vigencia de esas promesas, no están cumplidas, y parte de la desaprobación, además del componente económico, tiene que ver con esa rabia y frustración de haber dado una oportunidad (que resulta decepcionada)".

"En el ámbito de economía y trabajo había compromisos de crecimiento que estaban al centro del relato, y parte de la megarreforma que se tramitó los primeros meses comprometía soluciones en esas áreas, pero los indicadores económicos de hoy no indican que estamos avanzando en esa dirección", enfatizó.

"Ningún sector puede celebrar ni estar contento con estos resultados"

Pese a ser ella misma una intelectual crítica del Gobierno, la abogada advirtió "que ningún sector puede celebrar con estos datos (del estudio) porque muestra lo desafiante que es construir mayorías que se mantengan estables en este contexto, especialmente con la dificultad que se tiene para dar respuestas materiales y urgentes desde la política".

"Al menos para el sector de la izquierda y la oposición, está por un lado la tarea de comprender esta situación y saber que la confianza que se entrega tiene que ser respondida, (pero) ningún sector debería estar contento, (sino) más bien sentirse muy desafiado de lo que requiere hoy día construir mayorías", cerró.