Osses: Nominación de Garay al Mundial "refleja que no se hacen mal las cosas"

El exárbitro chileno Enrique Osses salió en defensa del referato chileno ante las críticas que surgen a lo largo de la temporada, con Cristián Garay como ejemplo y críticas a Javier Castrilli, antiguo jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP.

El actual mandamás del arbitraje en Costa Rica resaltó el llamado de Garay para dirigir en el Mundial 2026, lo que en su opinión reflejó un error de Castrilli al despedirlo junto a otros 10 de jueces en 2022.

"Esta nominación debería hacernos recapacitar. En todas partes del mundo hay críticas. Si preguntas en Italia, dicen que tienen el arbitraje más malo del mundo. En Europa te dicen que el arbitraje de Sudamérica es mejor. En todas partes se cuecen habas", dijo en conversación con La Tercera.

"Este tipo de designaciones reflejan que en Chile no se hacen mal las cosas. Hay que dejar trabajar a la gente capacitada. Creo que la experiencia de un presidente desactualizado (Castrilli) que quiso expulsar a este gran árbitro fue una locura. Por suerte Roberto Tobar alcanzó a darle una vuelta de timón a esta situación y ya estamos viendo los frutos", sumó.

Osses evidenció su alegría por pupilos en México y Costa Rica que también irán a la Copa Mundial y recordó que "en Chile llevé desde juvenil a Cristián Garay y en cuatro años lo transformamos en árbitro internacional bajo mi administración".

Además de elogiar a Garay, Osses también le dio otro repaso a Castrilli: "Todas las cualidades se fueron potenciando con los años. Cuando yo dejé la Comisión de Árbitros, después le tocó a otros compañeros, a otros directores, seguir desarrollándolo, menos uno que quiso echarlo. Pero a Roberto (Tobar) le tocó la tarea de potenciar las grandes condiciones que siempre demostró".

"Piero Maza también ha demostrado excelentes condiciones, pero los árbitros son evaluados durante cuatro años en diferentes torneos y habrá algo en la balanza que se decantó más por Cristián (Garay, para estar en el Mundial)", añadió el referí chileno y Mundialista en Brasil 2014.