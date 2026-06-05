Piero Maza arbitrará amistoso de Estados Unidos con Alemania

El árbitro chileno Piero Maza tendrá acción internacional en el amistoso entre Estados Unidos y Alemania, encuentro que se disputará este sábado en Chicago y que reunirá a dos selecciones participantes de la próxima Copa del Mundo.

La información fue publicada por El Mercurio, que detalló que Maza conducirá el compromiso junto a los asistentes Juan Serrano y Alejandro Molina, mientras que Fernando Vejar estará como cuarto réferi.

El nombramiento le dará roce mundialista al juez nacional, pese a que no fue incluido en la lista de 52 árbitros designados para dirigir en el torneo planetario.