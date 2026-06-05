Piero Maza arbitrará amistoso de Estados Unidos con Alemania
El juez chileno dirigirá el duelo que se disputará en Chicago, acompañado por una terna nacional.
El juez chileno dirigirá el duelo que se disputará en Chicago, acompañado por una terna nacional.
El árbitro chileno Piero Maza tendrá acción internacional en el amistoso entre Estados Unidos y Alemania, encuentro que se disputará este sábado en Chicago y que reunirá a dos selecciones participantes de la próxima Copa del Mundo.
La información fue publicada por El Mercurio, que detalló que Maza conducirá el compromiso junto a los asistentes Juan Serrano y Alejandro Molina, mientras que Fernando Vejar estará como cuarto réferi.
El nombramiento le dará roce mundialista al juez nacional, pese a que no fue incluido en la lista de 52 árbitros designados para dirigir en el torneo planetario.