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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arbitros chilenos

Roberto Tobar se refirió a dichos de Correa: Cada actor debe hacerse responsable

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El exreferí manifestó su confianza en que el "Tribunal tomará la decisión que corresponda".

Roberto Tobar se refirió a dichos de Correa: Cada actor debe hacerse responsable
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El jefe de los árbitros, Roberto Tobar, tuvo palabras para los dichos del delantero de Colo Colo Javier Correa en contra del juez Nicolás Gamboa, y aseguró que cada uno de los actores del fútbol profesional chileno debe hacerse cargo de sus dichos explicando que confía en que el Tribunal de Disciplina "tomará la decisión que corresponda".

"Son situaciones de los jugadores o los técnicos de las que no estamos alejados. Hemos tenido cosas puntuales, no de este calibre, pero queda todo en manos del Tribunal, que es un ente independiente que tomará la decisión que corresponda", expresó.

"Es un tema que nosotros lo procesamos a través del informe del árbitro y esperamos que el Tribunal tome la decisión en relación a lo que declaró el jugador", añadió.

En ese sentido, Tobar explicó que la Comisión de Arbitros está abierto al diálogo: "Cada actor debe hacerse responsable de sus dichos y de las acciones que comete. Esto no pasa solo en Chile y nosotros necesitamos que si hay una crítica sea constructiva, sin una falta de respeto", comentó.

"Estamos llanos a recibir a los clubes en nuestras dependencias, siempre con una altura de miras. Ya cuando existen situaciones como las que han ocurrido, es el tribunal el que debe responder", cerró.

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