Correa disparó con todo al árbitro Gamboa: "Siempre nos caga, tiene algo en contra de nosotros"

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, disparó con todo en contra de Nicolás Gamboa en la derrota 1-0 frente a Huachipato en Talcahuano por la última fecha de la Copa de la Liga, asegurando que el árbitro "tiene algo contra" los albos.

"El árbitro hizo lo imposible para cobrar los offside, es una cosa increíble, siempre que nos toca, nos caga, nos manda a muere, siempre. Ya viene de hace años que nos manda a muere. Pero bueno, tiene algo en contra de nosotros se ve, no sé, pero cada vez que nos toca a nosotros se empeña en cobrar todo en contra", comentó tras el partido.

También explicó por que fue amonestado tan rápido: "A mí me sacó amarilla porque le dije que estaban haciendo tiempo. Le manejaron el partido todo el tiempo y no hizo nada, así que bueno. Da rabia, sí, no se jugaba por nada, pero da rabia igual que te caguen así la tarde".

También puntualizó que no es la primera vez que se siente perjudicado con el árbitro: "Hay que chequear todos los partidos que nos dirigió. Siempre nos ha metido una traba en el partido, siempre. O una amarilla, o una roja. La otra vez cobró un penal de setenta metros a Erik (Wiemberg) contra Magallanes en la Copa Chile. Es un desastre, con nosotros la verdad. Ojalá que no nos dirija nunca más. Se ve que le tiene bronca a la camiseta de Colo Colo", comentó.

Por último criticó al Estadio Huachipato y sus instalaciones: "Es que es irreal. Venir acá, es un chiquero para hacer la entrada en calor. Nosotros en el estadio nuestro le damos las mejores condiciones para que se bañen, entren en calor. Desprestigian el fútbol. Es una locura", cerró.