Arturo Vidal entregó su apoyo a la UC y Coquimbo en la Copa Libertadores: "Pasan los chilenos"
El volante de Colo Colo dio su pronóstico para la ronda eliminatoria del certamen.
El volante de Colo Colo dio su pronóstico para la ronda eliminatoria del certamen.
Arturo Vidal, volante de Colo Colo y leyenda de La Roja, entregó su apoyo a Universidad Católica y Coquimbo Unido en la previa de los duelos de los cuadros nacionales por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.
En un video subido a su cuenta de Instagram, el futbolista analizó las diferentes llaves de la ronda y dio por ganadores a "cruzados" y "piratas" ante Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.
Sobre el conjunto precordillerano, el "King" admitió que "está difícil, pero me voy a quedar con la Católica. Católica ha jugado muy bien en la Libertadores y cuando le ha tocado jugar de visita lo ha hecho muy bien. Creo que va a pasar".
Respecto al elenco dirigido por Hernán Caputto, el experimentado mediocampista señaló que será un choque "difícil, dos equipos muy cerrados, pero vamos por el chileno. Pasa Coquimbo".
En cuanto a otros cruces, el exseleccionado chileno vaticinó un triunfo de Flamengo, equipo con el que ganó el certamen en 2022, ante Cruzeiro, además, dio como vencedor a Rosario Central sobre Corinthians.
En este último caso, Vidal no dudó en destacar su vínculo con Jorge Almirón, ex DT del "Cacique" y actual entrenador de la escuadra "canalla" y Vicente Pizarro, su compañero durante dos temporadas en el cuadro albo.