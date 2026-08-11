Arturo Vidal entregó su apoyo a la UC y Coquimbo en la Copa Libertadores: "Pasan los chilenos"

Arturo Vidal, volante de Colo Colo y leyenda de La Roja, entregó su apoyo a Universidad Católica y Coquimbo Unido en la previa de los duelos de los cuadros nacionales por la ida de los octavos de final de Copa Libertadores.

En un video subido a su cuenta de Instagram, el futbolista analizó las diferentes llaves de la ronda y dio por ganadores a "cruzados" y "piratas" ante Estudiantes de La Plata y Platense, respectivamente.

Sobre el conjunto precordillerano, el "King" admitió que "está difícil, pero me voy a quedar con la Católica. Católica ha jugado muy bien en la Libertadores y cuando le ha tocado jugar de visita lo ha hecho muy bien. Creo que va a pasar".

Respecto al elenco dirigido por Hernán Caputto, el experimentado mediocampista señaló que será un choque "difícil, dos equipos muy cerrados, pero vamos por el chileno. Pasa Coquimbo".

En cuanto a otros cruces, el exseleccionado chileno vaticinó un triunfo de Flamengo, equipo con el que ganó el certamen en 2022, ante Cruzeiro, además, dio como vencedor a Rosario Central sobre Corinthians.

En este último caso, Vidal no dudó en destacar su vínculo con Jorge Almirón, ex DT del "Cacique" y actual entrenador de la escuadra "canalla" y Vicente Pizarro, su compañero durante dos temporadas en el cuadro albo.