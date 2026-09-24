Arturo Vidal se autoproclamó "el mejor central del continente"

Fiel a su estilo directo, el capitán y referente de Colo Colo, Arturo Vidal volvió a dar que hablar en redes sociales luego de analizar a través de su canal de YouTube su desempeño en el empate 0-0 ante Audax Italiano por Copa Chile, donde no escatimó en autoelogios y se definió como "el mejor central del continente".

En el registro audiovisual, que se extiende por cerca de 10 minutos, el "King" tituló el video "increíble como juega Vidal con 39 años".

Aunque para muchos sus palabras puedan parecer una provocación típica de su carácter, lo cierto es que la afirmación de Vidal cuenta con un respaldo estadístico a nivel internacional.

Recientemente, el experimentado futbolista chileno fue rankeado como el mejor defensor central de Sudamérica según el Observatorio de Fútbol CIES, centro de estudios dependiente de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza.

En el informe que midió el rendimiento en los torneos de Primera División del continente, Vidal obtuvo una destacada puntuación de 80.1, situándose en el primer lugar de la región por encima de figuras consagradas como el argentino Lautaro Di Lollo, de Boca Juniors (79.4), y el brasileño Léo Ortiz, de Flamengo (78.6).