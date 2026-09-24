Valentina Barrientos sumó un nuevo oro para Chile en el atletismo de los Sudamericanos

La cosecha dorada del Team Chile se acrecentó este jueves por la mañana luego del triunfo de la atleta nacional Valentina Barrientos en los 800 metros planos de los Juegos Sudamericanos de Santa Fe 2026.

La deportista nacional metió un veloz sprint final en los últimos 50 metros para superar a sus contrincantes y ganar la prueba con un tiempo de 2'03"31 para lograr de paso su mejor marca personal.

La de Barrientos es la tercera medalla dorada del atletismo en la cita polideportiva luego de lo hecho por Claudio Romero en el disco y por Martina Weil en los 400 metros.

Es además la 35ª presea de oro para la delegación nacional que participa de los Juegos.

Además hubo otras dos medallas de bronce. El taekwondista Agustín Ríos (categoría 58 kilos) se subió al podio luego de alcanzar las semifinales de la competencia.

Mientras que el mediofondista Rafael Muñoz consiguió la primera presea del día para el Team Chile luego de ser tercero en los 800 metros.