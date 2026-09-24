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Tópicos: País | Relaciones Exteriores

"¿Qué posibilidad real tendrá Chile de decirle 'no' a EE.UU. cuando el Escudo avance en una dirección peligrosa?"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El timonel PPD, Raúl Soto, miembro de la delegación que acompaña al Presidente Kast en Nueva York, consideró la adhesión a la iniciativa trumpista como "un grave error que puede tener consecuencias insospechadas".

"Bajo apariencia de combate al crimen organizado, es un espacio de influencia política e ideológica de subordinación, que busca debilitar el derecho internacional" y tiene implicancias "en materias económicas y militares", advirtió en Cooperativa.

 Cancillería

El diputado acusó que la decisión -que no fue informada ni consultada con los parlamentarios de las comisiones de RR.EE.- "le da la razón al embajador Brandon Judd: en Chile es fácil aplicar la doctrina Donroe; nuestra política exterior es débil, moldeable en función del interés de EE.UU.".

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El diputado Raúl Soto, presidente del PPD, afirmó que Chile quedó "amarrado" al adherirse al Escudo de las Américas y apuntó a una nula posibilidad de retirarse del grupo -liderado por Estados Unidos para combatir al crimen organizado- si es que éste "avanza en una dirección peligrosa, que es lo más probable".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el timonel opositor calificó la incorporación a la iniciativa trumpista como un paso en falso que compromete la autonomía del país ya que, a su juicio, va mucho más allá de la cooperación policial contra la delincuencia y el narcotráfico.

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