"¿Qué posibilidad real tendrá Chile de decirle 'no' a EE.UU. cuando el Escudo avance en una dirección peligrosa?"

El timonel PPD, Raúl Soto, miembro de la delegación que acompaña al Presidente Kast en Nueva York, consideró la adhesión a la iniciativa trumpista como "un grave error que puede tener consecuencias insospechadas".

"Bajo apariencia de combate al crimen organizado, es un espacio de influencia política e ideológica de subordinación, que busca debilitar el derecho internacional" y tiene implicancias "en materias económicas y militares", advirtió en Cooperativa.