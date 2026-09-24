"¿Qué posibilidad real tendrá Chile de decirle 'no' a EE.UU. cuando el Escudo avance en una dirección peligrosa?"
El timonel PPD, Raúl Soto, miembro de la delegación que acompaña al Presidente Kast en Nueva York, consideró la adhesión a la iniciativa trumpista como "un grave error que puede tener consecuencias insospechadas".
"Bajo apariencia de combate al crimen organizado, es un espacio de influencia política e ideológica de subordinación, que busca debilitar el derecho internacional" y tiene implicancias "en materias económicas y militares", advirtió en Cooperativa.
El diputado acusó que la decisión -que no fue informada ni consultada con los parlamentarios de las comisiones de RR.EE.- "le da la razón al embajador Brandon Judd: en Chile es fácil aplicar la doctrina Donroe; nuestra política exterior es débil, moldeable en función del interés de EE.UU.".