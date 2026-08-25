Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago20.8°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Michelle Bachelet

Vlado Mirosevic: Claramente hay un veto de EE.UU., pero Bachelet no debe retirarse

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Humildemente, recomendaría mantenerse firme: los partidos se juegan hasta el final y pueden abrirse ventanas de oportunidad", dijo el senador liberal a Cooperativa.

Consideró "preocupante que autoridades militares" argentinas estén cuestionando de forma reiterada la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Resaltó que, al menos en el asunto arancelario, "el intento que ha hecho José Antonio Kast de alinearse con Trump no ha tenido ningún buen resultado".

Vlado Mirosevic: Claramente hay un veto de EE.UU., pero Bachelet no debe retirarse
 EFE / ATON

El integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara Alta dijo que la decisión de Kast de dejar a Bachelet sin apoyo chileno en su candidatura ONU es "oscuro, inexplicable, antipatriota, mezquino, feo": merecedor de "los peores calificativos".

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En conversación con El Diario de Cooperativa, el senador del Partido Liberal e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Vlado Mirosevic, instó este martes a mantener la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010, 2018-2022) a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

A pesar del escenario adverso en los sondeos informales del Consejo de Seguridad y la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de retirar su respaldo, el parlamentario argumentó que la contienda diplomática sigue abierta.

"Yo creo que Bachelet no debe retirarse, porque uno nunca sabe lo que sucede hasta el final. Aquí claramente hay un veto norteamericano. Esos votos en contra no son espontáneos, se lo puedo asegurar", afirmó Mirosevic.

  • Más información en instantes...

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada