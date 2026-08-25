Vlado Mirosevic: Claramente hay un veto de EE.UU., pero Bachelet no debe retirarse

"Humildemente, recomendaría mantenerse firme: los partidos se juegan hasta el final y pueden abrirse ventanas de oportunidad", dijo el senador liberal a Cooperativa.

Consideró "preocupante que autoridades militares" argentinas estén cuestionando de forma reiterada la soberanía chilena sobre el Estrecho de Magallanes.

Resaltó que, al menos en el asunto arancelario, "el intento que ha hecho José Antonio Kast de alinearse con Trump no ha tenido ningún buen resultado".