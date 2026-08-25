Fiscalía formalizó, en ausencia, a miembros del Tren de Aragua detenidos en EE.UU.

La Fiscalía formalizó el lunes, en ausencia, a dos venezolanos por delitos de blanqueo de capitales relacionados con el Tren de Aragua, con la finalidad de solicitar su extradición a Estados Unidos, donde están detenidos.

Los imputados son Marcos de Jesús Reyes Acosta, accionista y único dueño de una empresa fachada dentro de un entramado de firmas utilizadas para el lavado, y Willasander Tejedor Ruiz, a quien se acusa de ejercer como testaferro para la organización.

"El tribunal de garantía dio lugar a la primera parte de este proceso, en donde dio por acreditados los antecedentes fundantes para la participación de los imputados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de pedir esta extradición", explicó el fiscal Milibor Bugueño.

Los implicados fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) y sobre ellos pesa una alerta internacional que emanó Chile a través Interpol.

"Operación Tokio"

Según los antecedentes de la llamada "Operación Tokio", a través de la red descubierta en junio, la banda criminal logró sacar de Chile cerca de 78 mil millones de pesos (alrededor de 90 millones de dólares), principalmente en criptomonedas.

La red enviaba el dinero que obtenía de la extorsión y otras actividades delictivas a uno de los líderes del grupo, Carlos "Bobby" Gómez, detenido en una cárcel de Colombia.

En junio pasado, otros 17 integrantes del grupo fueron formalizados, de los cuales 14 quedaron en prisión preventiva, tras el operativo realizado para su desmantelamiento.

El Tren de Aragua es una organización criminal que nació en las cárceles de Venezuela y está considerada la banda más poderosa del país y ejecuta asesinatos, extorsiones, secuestros, tráfico y trata de personas, entre otros delitos.

Desde 2018, el grupo se ha expandido rápidamente por el continente americano a lo largo de la ruta que recorren los migrantes venezolanos: está asentada ya en Colombia, Perú, Chile y otros países.

Estados Unidos clasificó el año pasado al Tren de Aragua -además de carteles mexicanos y la pandilla salvadoreña MS-13- como organizaciones terroristas.