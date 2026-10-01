Pelusso puso a Vidal como ejemplo para los jóvenes: Salió campeón en todas partes

El uruguayo Gerardo Pelusso, ex director técnico de Universidad de Chile, dedicó grandes elogios a Arturo Vidal, colocándolo como ejemplo para las futuras generaciones de mediocampistas en nuestro país.

Pelusso participó del Seminario Internacional "Desarrollo Integral en el Fútbol Formativo" de Conmebol, que este jueves tuvo su paso por Chile. Allí, resaltó a otros históricos del balompié nacional.

"Cuando estamos haciendo trabajos de volantes, ida y vuelta, armado de juego, cómo juega un mediocampista; pongan un video a todos estos 'guachos' que lo único que quieren es mirar el teléfono haciendo pavadas", lanzó el charrúa.

"Mirá cómo jugaba este tipo. Salió campeón en todas partes donde fue", complementó el experimentado entrenador.

En aquella sección del ciclo de charlas también puso en valor la trayectoria y respeto internacional de Elías Figueroa, al "fenómeno" que fue Carlos Caszely, el posicionamiento de Marcelo Salas y a Alexis Sánchez, que surgió de Tocopilla "y ahora nosotros le echamos la culpa de que no hay infraestructura.