¿Por qué estaba Arturo Vidal en la largada del Mundial de Rally en Concepción?

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, sorprendió este jueves al sumarse a la fiesta del mundo motor en nuestro país en la largada del WRC Rally Chile Biobío, acaparando las miradas de los presentes en la Plaza Independiencia de Concepción.

Vidal subió a uno de los vehículos, usó un casco y subió al escenario principal para apoyar al piloto chileno Jorge Martínez, el más ganador en la historia del Rally Mobil.

"Esto es maravilloso, primera vez que vengo. Estoy feliz de acompañar a Jorge y gracias a la gente por el cariño", expresó Vidal.

Por su parte, la cuenta oficial del Mundial de Rally destacó la presencia de Vidal en redes sociales.

"Es bueno verte con nosotros, Arturo", publicó el Mundial de Rally.