Reportan que Arturo Vidal presentará una querella contra Camilo Huerta

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal iniciará acciones legales en contra de Camilo Huerta, expareja de su otrora esposa Marité Matus, según se reveló en el programa de espectáculos "Hay que Decirlo", de Canal 13.

De acuerdo con la periodista Cecilia Gutiérrez, el dos veces campeón de América se molestó tras las recientes declaraciones del preparador físico, quien se refirió públicamente a la dinámica familiar y a los recursos destinados a la manutención de sus hijos.

"Venía medio tostado, pero luego de que Camilo hablara de los hijos, la gota que rebalsó el vaso fue que hablara de los 90 millones de la pensión de alimentos", explicó la panelista en el espacio televisivo.

Gutiérrez detalló que al futbolista "le molestó mucho que, en el fondo, Camilo hablara sobre él" y que, debido a esto, ya "instruyó a sus abogados para querellarse contra él".

Durante el análisis del caso en el programa, la conductora Pamela Díaz aportó antecedentes sobre la postura de Marité Matus respecto a la exposición de temas económicos, señalando que la empresaria siempre prefirió mantener esos datos bajo reserva por motivos de seguridad.

"Cuando me juntaba con Marité, ella contaba muchas cosas de lo que pasaba en la relación con Arturo y nunca le gustaba que se hablara de plata porque tenía miedo de que la secuestraran", comentó Díaz.