Vidal cargó contra la U por denuncia a Correa: No saben qué más sapear

La denuncia presentada por U. de Chile contra Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP sumó una nueva reacción desde Colo Colo, esta vez de Arturo Vidal, quien defendió al delantero argentino y cuestionó la determinación del cuadro azul.

Durante una transmisión en su canal de streaming, Vidal aseguró que los gestos realizados por Correa tras el Superclásico no estuvieron dirigidos hacia los hinchas de U. de Chile, sino a personas vinculadas al propio plantel de Colo Colo que se encontraban registrando imágenes.

"Los chunchos no saben qué más andar sapeando. Yo les voy a contar algo, cabros: No tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque Correa nunca se lo hizo a los hinchas de la U", señaló el mediocampista.

El seleccionado chileno explicó que cerca del lugar se encontraban un camarógrafo y otra persona encargada de tomar fotografías y grabar videos para las plataformas del club.

"El se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, buena onda... pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U, para que sepan", sostuvo.

Vidal también cuestionó directamente la denuncia presentada por U. de Chile y afirmó que desde el elenco estudiantil buscan perjudicar a integrantes de Colo Colo después de la derrota en el Superclásico.

"Entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente. Así que para que sepan", cerró.

Correa fue denunciado ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP por U. de Chile a raíz de los gestos realizados después del encuentro y quedó citado a comparecer ante el organismo.