[VIDEO] Darío Osorio deslumbró con golazo para Midtjylland en la Conference League

El chileno Darío Osorio deslumbró este jueves con un golazo para Midtjylland ante Rijeka en Croacia, en la última ronda clasificatoria a la fase de liga de la Conference League.

En el minuto 51, Osorio jugó en corto en un tiro de esquina, Danil Castillo se la devolvió, y el chileno mostró su talento para eludir a un rival, meterse al área y sacar un remate espectácular, con poco ángulo, clavándola en el arco rival, dejando el marcador 1-2 parcial.

Revisa el golazo de Osorio ante Rijeka en la Conference League: