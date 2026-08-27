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Tópicos: Deportes | Fútbol | Conference League

[VIDEO] Darío Osorio deslumbró con golazo para Midtjylland en la Conference League

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El chileno se lució con espectacular definición ante Rijeka.

[VIDEO] Darío Osorio deslumbró con golazo para Midtjylland en la Conference League
 @fcmidtjylland
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El chileno Darío Osorio deslumbró este jueves con un golazo para Midtjylland ante Rijeka en Croacia, en la última ronda clasificatoria a la fase de liga de la Conference League.

En el minuto 51, Osorio jugó en corto en un tiro de esquina, Danil Castillo se la devolvió, y el chileno mostró su talento para eludir a un rival, meterse al área y sacar un remate espectácular, con poco ángulo, clavándola en el arco rival, dejando el marcador 1-2 parcial.

Revisa el golazo de Osorio ante Rijeka en la Conference League: 

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