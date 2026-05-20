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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Vidal dijo que lío con casa de cambio fue un malentendido: "Un amigo cometió un error"

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

El volante de Colo Colo aseguró que ayudó a un cercano a restituir los dineros y dio por cerrado el episodio.

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El volante de Colo Colo Arturo Vidal rompió el silencio este miércoles por el problema judicial en el que se vio involucrado, luego de recibir de parte de un cercano 50 millones de pesos que habían sido sustraídos desde una casa de cambio, dineros que finalmente fueron restituidos en su totalidad.

Tras la práctica del cuadro albo, el "King" explicó que "hay un malentendido. No pasó nada. Un amigo cometió un error y estoy yo para ayudarlo. Gracias a Dios lo puedo ayudar, tengo los medios para ayudarlo. Me he ganado la vida trabajando, mi amigo asumió la culpa y ya estamos bien".

Arturo Vidal también respondió con ironía cuando fue consultado por una eventual dificultad económica.

"Sí, sí, necesito de verdad. Tengo una familia, tengo hijos, tengo todo lo que quiero, tengo salud, no creo que tenga problemas de plata", sostuvo el mediocampista.

Arturo Vidal remarcó que el asunto ya quedó cerrado: "Mi amigo se comprometió, yo lo ayudé con 35 millones para que pagara la cuenta, él puso lo otro que faltaba. Sí tiene que aprender que no puede volver a hacer esto".

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