"Tema zanjado": Arturo Vidal devolvió dinero restante a casa de cambio

Arturo Vidal, mediocampista de Colo Colo, le puso fin a la polémica en la que se vio envuelto por la sustracción de 50 millones de pesos desde una casa de cambios de Santiago, devolviendo los 15 millones restantes que debía resarcir antes de este miércoles.

Así lo informó la noche de ayer martes el abogado Manuel Umaña, representante legal de Money Global, quien señaló que "se arribó a un acuerdo con los abogados del señor Arturo Vidal; por lo tanto, se estableció que un trabajador de la casa de cambio sustrajo dinero, por lo cual fue despedido".

En esa misma línea, el letrado explicó que con el volante "se llega a un arreglo completo y suficiente y se renuncia a cualquier tipo de acción en adelante. Con lo cual, el tema está zanjado y finiquitado al respecto".

Cabe recordar que el sujeto sindicado como responsable del robo ha sido identificado como un excadete del elenco albo, que además pertenece al círculo cercano de Vidal, dado que juega en la categoría senior de Rodelindo Román, club del cual el King es dueño y donde se inició en el fútbol.

Vidal ya había devuelto ayer martes en horas de la mañana 35 millones luego de que la denuncia en su contra se hiciera pública.