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Tópicos: Deportes | Fútbol | Arturo Vidal

Vidal recibió una camiseta de La Roja: "Todavía no me retiro de la selección"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El mediocampista tuvo una grata sorpresa en Quilín.

Vidal recibió una camiseta de La Roja:
 Campeonato Chileno (Captura)
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En el día de su cumpleaños 39, la ANFP sorprendió a Arturo Vidal con un especial regalo: La camiseta de La Roja estampada con su apellido y su icónico número 23.

El reconocimiento para el volante se dio al final de la rueda de prensa de cara al clásico de Universidad Católica y Colo Colo. Yamal Rajab, gerente de Ligas y Competiciones de la ANFP, fue el encargado de entregarle la casaquilla nacional al "King".

Vidal luego lanzó un aviso entre risas: "Le dije denante al presidente (Pablo Milad) que todavía no me retiro de la selección", remató antes de la foto final que cerró la conferencia.

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