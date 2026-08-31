Arbitro acusó ingreso tardío de Audax Italiano en goleada sufrida ante Colo Colo
El informe consignó que el conjunto itálico ingresó tarde y provocó que el partido comenzara cuatro minutos después de lo programado.
El informe consignó que el conjunto itálico ingresó tarde y provocó que el partido comenzara cuatro minutos después de lo programado.
Audax Italiano fue denunciado en el informe arbitral del partido ante Colo Colo, disputado el domingo en el Estadio Monumental por la fecha 21 de la Liga de Primera.
El árbitro Franco Jiménez dejó constancia de que el compromiso comenzó con cuatro minutos de retraso y responsabilizó directamente al elenco de La Florida por la demora.
"El partido comienza con 4 minutos de atraso debido al ingreso tardío del club Audax Italiano", consignó el juez en el documento oficial.
La observación fue incluida nuevamente en el apartado de incidencias "por petición de gerencias de ligas", dejando formalmente registrado el incumplimiento del conjunto itálico.
Jiménez también denunció otra irregularidad de Audax Italiano, al señalar que Diego Coelho utilizó medias blancas debajo de las verdes designadas para el encuentro, incumpliendo el artículo 35 de las Bases del Campeonato.
En lo deportivo, Colo Colo se impuso por 5-1 con dos goles de Javier Correa, dos de Leandro Hernández y uno de Lautaro Pastrán, mientras Giovani Chiaverano anotó para Audax Italiano.