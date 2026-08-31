Lionel Messi anunció su retiro de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"

Un verdadero terremoto sacudió al fútbol mundial luego de que Lionel Messi anunciara este lunes su retiro definitivo de la selección argentina, poniendo fin a un ciclo histórico de dos décadas coronado con la obtención de la Copa del Mundo y el bicampeonato de América.

A través de una emotiva carta pública, el capitán de la Albiceleste confirmó que deja el combinado nacional, explicando que se trata de un proceso meditado y necesario.

"Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo, antes también. Siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol", expresó el rosarino en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, el argentino admitió el desgaste físico y mental tras una carrera al máximo nivel: "Amo, amé y amaré siempre estar en la selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar".

Messi también tuvo sentidas palabras para la hinchada trasandina, a quienes les prometió que pasará a la tribuna: "Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)".

Finalmente, el astro agradeció el respaldo incondicional de su familia, cuerpos técnicos, compañeros y dirigentes a lo largo de su trayectoria: "Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, junto con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino".

El zurdo cerró su mensaje revelando que la determinación ya estaba tomada desde hace un tiempo: "Estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy, después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes".

Con este anuncio, Lionel Messi cierra una era legendaria en el fútbol internacional, dejando una huella imborrable con 207 partidos disputados, 125 goles y un palmarés que incluye el Mundial de Qatar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la medalla de oro en Beijing 2008.